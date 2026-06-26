السودان يواجه حرباً أخري لاتقل شراسة عن حرب الكرامة .. إنها حرب المخدرات والتي صارت مهدداً حقيقياً يتطلب تفاعلاً وتعاوناً من كافة مؤسسات الدولة وروافدها المجتمعية لمحاربة هذا الوحش الذي يبدّل جلده وطرق غدره مع صباح كل يومٍ جديد ..

■ ( كميات) وشحنات المخدرات التي يتم تهريبها إلي داخل السودان وتلك تتجول داخل وخارج المياه الإقليمية لبلادنا .. هذه الشحنات والكميات هي الأكثر والأضخم والأعلي في تاريخ تهريب وتداول المخدرات في السودان والذي صار الآن ( مع الأسف) دولة استهلاك أيضاً لادولة عبور إلي وجهات أخري فقط ..

■ الحقيقة المرّة .. السودان يواجه حرباً منظّمة ومتعمّدة لتدمير شبابه وقواه الحيّة بسلاح المخدرات التي تتنوع أشكالها وألوانها وعبوّاتها وقبل ذلك أساليب وأدوات تهريبها وشبكات توزيعها ..

■ الصرخة التي أطلقها اللواء د. محمد أحمد الأمين المدير العام لشرطة مكافحة المخدرات أثناء مخاطبته يوم أمس مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات .. تلك الصرخة سيندم أهل السودان كلهم حيث لاينفع الندم .. الرجل أزاح وبصراحة صادمة الستار عن العقبات التي تغل يد شرطة مكافحة المخدرات عن متابعة وملاحقة عصابات التهريب التي تنفذ نشاطها بوسائل وأجهزة يتم تحديثها كل يوم ..

■ انتبهوا أيها الناس.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد