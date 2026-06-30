القنصل السوداني في محافظة الإسكندرية .. استمرار عمليات العودة حتى آخر سوداني يرغب في ذلك

أكد القنصل السوداني في محافظة الإسكندرية غانم أحمد يحيى، أن مغادرة 1130 سودانياً على متن قطار العودة من مصر إلى السودان، في أول رحلة للقطار من الإسكندرية، ستتبعها رحلات أخرى حتى الوصول لأي مواطن راغب في العودة الطوعية للسودان.

في السياق، أشاد رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية محمد وداعة بروح التعاون والتنسيق الجيد من جانب القنصلية السودانية بالإسكندرية، مما سهل المهمة لتدشين الرحلات الطوعية منها كإضافة وامتداد لمسار قطار القاهرة، مؤكداً استمرار عمليات العودة حتى آخر سوداني يرغب في ذلك..

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هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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