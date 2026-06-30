لجنة الأمل للعودة الطوعية تعلن إجراءات صارمة لتنظيم الرحلات وإبراز الهوية شرط أساسي للسفر

اعلن المهندس محمد وداعة، رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية، عن حزمة من التوجيهات والإجراءات التي لا غنى عنها للمواطنين السودانيين الموجودين في مصر والراغبين في العودة الطوعية للسودان، موضحا انه وللاستفادة من خدمة العودة الطوعية المجانية عمّم مكتوباً بالتوجيهات على كافة دوائر اللجنة والشركاء ذوي الصلة.

وقال في تصريحات صحفية ان توجيهات لجنة الأمل للعودة الطوعية تتمثل في ضرورة تسجيل المواطنين الراغبين في العودة بإرفاق مستند إثبات هوية، سواء كان جواز سفر أو رقماً وطنياً، على أن يكون إبراز هذا المستند شرطاً أساسياً للتسجيل للعودة عبر تفويجات اللجنة ورحلاتها المجانية بجميع وسائل النقل البرية والبحرية والسكك الحديدية.

وأكدت اللجنة أن من لا يملك وثيقة تثبت هويته، عليه التوجه إلى السفارة السودانية بالقاهرة ومقابلة سلطات الهجرة المختصة بالسجل المدني لاستخراج المستندات المطلوبة وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم التطبيق الصارم للإجراءات المعلنة، على غرار الرحلات السابقة، مع التشديد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات العودة الطوعية.

سونا