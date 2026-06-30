ابدأ بحجز اسمك الآن!.. “واتس آب” يودع أرقام الهواتف ويطلق الأسماء المستعارة لتعزيز الخصوصية

أعلنت شركة “واتس آب” عن أحد أكبر التغييرات في تاريخ تطبيقها، حيث ستتوقف عن الاعتماد على أرقام الهواتف كوسيلة أساسية للتواصل، لتتيح للمستخدمين قريبا استخدام أسماء مستعارة بدلا منها.وستمكن هذه الميزة الجديدة المستخدمين من تسجيل اسم مستعار (username) خاص بهم، ومشاركته فقط مع من يرغبون في التحدث إليهم، دون الحاجة إلى الكشف عن رقم هواتفهم.وتقول الشركة إن هذا التغيير يهدف إلى تعزيز الخصوصية، مشيرة إلى أن رقم الهاتف يعد معلومات شخصية حساسة ترتبط بالعديد من جوانب الحياة اليومية. وأوضحت أن المواقف اليومية، مثل مقابلة شخص جديد لأول مرة أو الانضمام إلى مجموعة، كانت تجبر المستخدمين على كشف أرقامهم حتى مع أشخاص لا يعرفونهم، وهو ما سيتغير مع الميزة الجديدة.وأوضحت “واتس آب” أن الاسم المستعار الجديد يختلف تماما عن حسابات “فيسبوك” أو “إنستغرام”. فبينما تستخدم تلك المنصات الأسماء للبحث عن الأشخاص ومتابعتهم، لن يكون هناك أي دليل للبحث أو اقتراحات لإضافة مستخدمين في “واتس آب”. كما أنك حر في اختيار أي اسم تريده، حتى لو كان مختلفا عن اسمك في تطبيقات “ميتا” الأخرى.وآلية عمل الميزة الجديدة بسيطة: سيحجز كل مستخدم اسما واحدا، ويمنحه للأشخاص الجدد الذين يرغب في التواصل معهم، ليتمكنوا من إضافته وبدء المحادثة.

وبعد تفعيل الميزة، سيصبح الاسم المستعار هو الخيار الافتراضي، حيث ستبدأ أي محادثة جديدة باستخدامه بدلا من رقم الهاتف.

ويمكن للمستخدمين بدءا من اليوم حجز اسم مستعار من خلال تحديث التطبيق إلى الإصدار الأحدث، ثم الدخول إلى الإعدادات، واختيار “الحساب”، ثم “اسم المستخدم”. لكن الميزة لن تطلق فعليا إلا في وقت لاحق من هذا العام، وسيتم إعلام المستخدمين عند تفعيلها رسميا.

وقالت “واتس آب” في بيانها: “يفضل أن يكون الاسم المستعار فريدا ولا يعرفه سوى الأشخاص الذين ترغب في التواصل معهم. ولمن يحتاج مساعدة في الاختيار، وفرنا مولدا للأسماء يصمم لك اسما مناسبا”.

كما أعلنت الشركة أنها ستتيح للمبدعين والشركات الصغيرة والمؤسسات إمكانية استخدام أسمائهم المستعارة الحالية على “إنستغرام” أو “فيسبوك” على “واتس آب” أيضا.

المصدر: إندبندنت