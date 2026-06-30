آيتن عامر تدافع عن حسام وإبراهيم حسن: «اللي مستغرب انفعالاتهم أكيد مشافهمش وهما بيلعبوا»

ايتن عامر

استعادت الفنانة أيتن عامر ذكرياتها مع والدها الراحل، مؤكدة أنه كان من أشد مشجعي النادى الأهلي، وأنه كان يحرص على متابعة جميع المباريات، كما كان السبب فى تعلقها بكرة القدم منذ صغرها.

وكتبت أيتن عامر: «أبويا الله يرحمه كان أهلاوى شديد، مكنش بيفوت ماتش كان بيفهمنى كل مصطلحات الكورة وبيعلمنى ويشرحلى يعنى ايه اوفسايد وضربة حرة مباشرة والفاول وكل المصطلحات الكروية خصوصا انه الله يرحمه مكنش عنده ولد كلنا كنا بنات ومحدش كان بيحب الكورة غيرى».

وأضافت: «وتقريبا أنا الوحيدة اللى علمنى طاولة ودومينو وكان بياخدنى معاه القهوة اقعد معاه ومع اصحابه العب معاهم طاوله علمنى السواقة وأنا صغيرة أوى كان بيسمعنى أم كلثوم وبيحفظنى أغانيها عشان اغنيهاله مع اغانى عبد الوهاب وفريد».

وتابعت: «مقدمة كبيرة شوية سببها ان افتكرت الحاجات الحلوة دى كلها عشان بضحك بسبب الشباب المستغربة انفعالات حسام وابراهيم كل الناس دى اكيد مشافوش حسام وابراهيم لما كانوا بيلعبوا كانوا بجد رجالة مش بتوع هزار واى خناقة فى الملعب تشوف ابراهيم جى جرى من ورا مش عشان يفض، عشان يضرب».

اختتمت: «الله يرحمك يا بابا وربنا يسترها علينا وعلى المنتخب بتاعنا».

المصري اليوم