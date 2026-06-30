وزير الداخلية يشيد باداء قوات الجمارك ودورها المتعاظم فى دعم الإقتصاد الوطنى

أشاد الفريق شرطة حقوقى بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بالاداء المتميز لقوات الجمارك السودانية فى تحقيقها للربط المالى الداعم للإقتصاد الوطنى بجانب تحقيقها للإنجازات المتلاحقة فى مكافحة تهريب السلع والبضائع الغير مطابقة للمواصفات ومكافحة تهريب المخدرات بانواعها المختلفة ، جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم لرئاسة قوات الجمارك بالخرطوم والتى كان فى إستقباله اللواء شرطة عماد محمد نور مدير عام قوات الجمارك بالإنابة والسادة مساعدى المدير العام ومدراء الادارات والدوائر بقوات الجمارك. مبينا ان قوات الجمارك ظلت تضطلع بادوار كبيرة ومتعددة خلال معركة الكرامة من دعم وإسناد للاقتصاد الوطنى وشهداء فى سبيل الوطن ، فضلا عن جهودها المتواصلة فى ضبط كافة عمليات تهريب السلع والبضائع والمخدرات التى تسببت فى اضرار بالغة والتى إستهدفت تدمير عقول الشباب باعتباره مستقبل البلاد ، مؤكدا ان وزارة الداخلية لن تالو جهدا فى توفير كافة متطلبات عمل المكافحة والتى ظلت تحقق الانجازات فى كل ولايات البلاد باعتبار ان ادارات قوات الشرطة والجمارك معنية بعمل المكافحة والتصدى لعصابات التهريب ، مضيفا ان الفترة القادمة ستشهد عمل كبيرا فى مجال المكافحة بجانب إنفاذ خطط خاصة بمكافحة تهريب الذهب عبر المؤانى والمطارات والمعابر وضبط المهربين ، داعيا الى تشكيل لجنة موحدة لاحكام اعمال الرقابة على التهريب من كافة الجهات ذات الصلة ، داعيا للأهتمام بالتدريب ورفع القدرات لكافة منسوبى قوات الجمارك للإضطلاع بادوارهم فى تقديم خدمات جمركية متميزة للمواطنين

مدير عام قوات الجمارك بالإنابة اكد ان زيارة وزير الداخلية لقوات الجمارك تؤكد على اهتمام الدولة وحرصها على إنفاذ البرامج والاهداف التى تقوم بها قوات الجمارك فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من عمليات التهريب عبر قوات مكافحة التهريب التى إستطاعت تحقيق العديد من الآنجازات خلال الفترة الماضية ، مؤكدا ان قوات الجمارك وبما تمتلكه من خبرات تراكمية قادرة على اداء كافة مهامها وواجباتها تجاه الوطن والمواطن من خلال الخطة الإستراتيجية لقوات الجمارك التى ترتكز على ثوابت اهمها حماية المجتمع ودعم الأقتصاد الوطنى وتعزيز الشراكات وتسهيل وتبسيط التجارة وفق المعايير الدولية ، كاشفا عن تطبيق احدث نظم التكنلوجيا فى العمل الجمركى ، فضلا عن التعاون والتنسيق مع المنظمات العالمية وتفعيل الاتفاقيات الدولية

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة ان وزير الداخلية تفقد خلال الزيارة معرض مكافحة التهريب الخاص بانجازات الضبطيات التى حققتها قوات المكافحة ، كما إستمع ايضا الى تنوير متكامل من مدير إدارة التخطيط بقوات الجمارك عن الادوار والخطط التى تقوم بتنفيذها قوات الجمارك ، فيما تأتى الزيارة فى إطار المتابعة والتفقد التى تقوم بتنفيذه قيادة وزارة الداخلية للوقوف على سير العمل.