انطلاق عملية تحديث سجلات اللاجئبين في السودان بدعم تقنى من مفوضية اللاجئين بـعدد (15) وحدة تسجيل متطورة

في إطار تعزيز القدرات الوطنية للتعامل مع ملف اللاجئين وتطوير آليات إدارته تسلمت هيئة الجوازات والسجل المدني دعماً مقدماً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمثل فى تدد (15) وحدة تسجيل متكاملة

​ويأتي هذا الحراك تتويجاً للإجتماعات التنسيقية واللقاءات المكثفة بين هيئة الجوازات والسجل المدني ومعتمدية اللاجئين، والتي أثمرت عن انطلاق عملية شاملة لمراجعة وتحديث بيانات اللاجئيين في البلاد خلال شهر يونيو الحالى التى انطلقت من ولاية النيل الأبيض استعداداً لإصدار (الرقم الأجنبى) وبطاقات اللاجئيين الجديدة خلال الأيام المقبلة.

​من جانبه أبان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى الفريق شرطة (حقوقى) عثمان محمد الحسن دينكاوى الدور الحيوى للمفوضية السامية في هذا الملف معرباً عن تقديره العميق لهذا الدعم اللوجستي المستمر

وحسب متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) فقد أشادت مصادر مطلعة بالتعاون الإستراتيجي القائم بين الجانبين والذى أسهم بشكل فاعل في تسهيل وتسريع إجراءات التسجيل وثمنت فى الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الجوازات والسجل المدني في تذليل العقبات التنظيمية واللوجستية لضمان سير عمليات التسجيل بكفاءة عالية

وجدير بالذكر ​أن وحدات التسجيل التي تم استلامها شملت أجهزة كمبيوتر محمولة وكاميرات تصوير وأجهزة لبصمة الأصابع والعين وتأتى هذه المبادرة ضمن جهود رفع كفاءة الهيئة فى ضبط وتنظيم بيانات اللاجئيين وضمان تقديم الخدمات لهم بفاعلية أكبر الامر الذى يعكس التزام الطرفين بتطوير الشراكة الإستراتيجية لخدمة الأهداف الإنسانية والتنظيمية المشتركة

بدورها فقد ​أشادت السيدة ميرى هيلن ممثلة المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجهود السودان فى دعم اللاجئيين وحسن الاستقبال مؤكدةً تواصل التنسيق والتعاون بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمعتمدية وهيئة الجوازات والسجل المدنى ​وفى هذا السياق أكد السيد المعتمد أن مفوضية اللاجئين قد شرعت بالفعل في التحضير لمراجعة سجل اللاجئين بدءاً من ولاية النيل الأبيض مطلع شهر يونيو الحالي وذلك استعداداً لإصدار الرقم الأجنبى وبطاقات اللاجئيين الجديدة خلال الأيام المقبلة.