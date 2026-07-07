وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يُشاركان في قمة قادة الشرطة بنيويورك

وصل وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة بابكر سمره مصطفى، إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مترئساً وفد جمهورية السودان للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة الخامسة لوزراء الداخلية ورؤساء أجهزة الشرطة، والذي يشهد حضوراً دولياً واسعاً رفيع المستوى.

ويضم الوفد السوداني الرسمي المشارك في أعمال القمة كلاً من الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم، المدير العام لقوات الشرطة السودانية، واللواء شرطة محمود سليمان مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي.

من المقرر أن يناقش المؤتمر، عدداً من القضايا الأمنية الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، والتي تركز على تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتطوير آليات التعاون المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون عالمياً. وتفعيل بروتوكولات التدريب المتطور وتبادل الخبرات والتجارب الشرطية.

وتسعى المشاركة السودانية في هذا المحفل الدولي إلى تعزيز حضور السودان في منظومة الأمن الدولي، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الأداء الشرطي ومكافحة الأنشطة الإجرامية لدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

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