جبريل: مرتب الموظف كان يكفي 3 أيام فقط.. حاولنا رفعه إلى 12 يوماً لكن التضخم التهم الزيادات

جبريل ابراهيم

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، عن حجم التحديات التي واجهت ملف الأجور منذ توليه مهام الوزارة، مؤكداً أن المرتبات كانت لا تغطي سوى احتياجات الموظف لثلاثة أيام فقط، الأمر الذي دفع الوزارة إلى السعي لزيادتها وتحسين قدرتها الشرائية.

وقال جبريل، خلال استضافته في برنامج “المنتدى السياسي” على قناة السودان، إن أولى الخطوات التي اتخذتها الوزارة عقب تسلمها مهامها في عام 2021 كانت مراجعة أوضاع الأجور بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأجور.

وأوضح أن الوزارة سألت المجلس آنذاك عن المدة التي يغطيها مرتب الموظف السوداني، فجاءت الإجابة بأن الراتب لا يكفي سوى ثلاثة أيام فقط.

وأضاف: “قلنا دعونا نرفع المرتبات بحيث تكفي الموظف لمدة 12 يوماً، وبعد ذلك عملنا على ضبط سعر الصرف حتى نحافظ على القوة الشرائية للأجور.”

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة نفذت لاحقاً زيادة جديدة في المرتبات، إلا أنها جاءت بنسبة محدودة، موضحاً أن التدهور المستمر في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم أفقدا تلك الزيادات أثرها الفعلي.

وأكد أن الزيادات التي أُقرت لم تنعكس على المستوى المعيشي للموظفين بالشكل المأمول، لأن التضخم وتراجع قيمة العملة التهما المكاسب التي حققتها الزيادة، لتصبح – بحسب تعبيره – وكأنها لم تحدث.

التيار