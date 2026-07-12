هجمات الطائرات المسيّرة وتفشي الكوليرا يفاقمان معاناة المدنيين في كردفان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن هجمات الطائرات المسيّرة وتفشي الكوليرا يفاقمان معاناة المدنيين في إقليم كردفان، مشيراً إلى مقتل وإصابة مدنيين إثر استهداف مركبة مدنية قرب قرية الشعتوت شرقي جبرة الشيخ، ثم استهداف شاحنة مياه في حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ما زاد من تعطل إمدادات المياه.

وأوضح المكتب أن مدينة الأبيض سجلت حالة كوليرا يُشتبه بإصابتها، في وقت لا تغطي فيه إمدادات المياه سوى 20% من احتياجات المدينة بسبب استمرار الهجمات. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية وفرت مسبقاً مستلزمات الاستجابة للكوليرا وأنشأت مركزاً لعلاج المرض في الأبيض.

وأشار أوتشا إلى تخصيص أكثر من 4 ملايين دولار من الصندوق الإنساني للسودان لدعم الاستجابة في الأبيض، بما يشمل الأمن الغذائي والتغذية والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية وإزالة الألغام، فيما أعلنت اليونيسف إيصال إمدادات صحية إلى مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان لدعم الخدمات الصحية لنحو 240 ألف شخص.

وجدد المكتب دعوته إلى زيادة التمويل الإنساني، موضحاً أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026 لم تحصل حتى الآن إلا على 930 مليون دولار من أصل نحو 2.9 مليار دولار مطلوبة، أي أقل من ثلث التمويل اللازم.

الشرق