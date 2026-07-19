ضبط شبكة متخصصة في تزوير شهادات البحث والترخيص السنوي واسترداد مركبات مسروقة بولاية الخرطوم

في إنجاز أمني جديد يعكس يقظة وكفاءة قوات *مباحث مرور ولاية الخرطوم* تمكنت القوة خلال حملتها الدورية اليومية بمنطقة *نفق السوق المركزي* من ضبط شبكة إجرامية متخصصة في *تزوير شهادات البحث والترخيص السنوي للمركبات* ، وذلك عقب الاشتباه في إحدى المركبات التي أبرز قائدها صورة لشهادة بحث وترخيص ساري المفعول.

وبإخضاع شهادة البحث للفحص الفني والتحري، اتضح من واقع النظام أن الترخيص منتهي وأن شهادة البحث مزورة، لتقود التحريات إلى مداهمة موقع داخل مكتبة بمنطقة الرياض كانت تُستغل في ممارسة عمليات التزوير باستخدام أجهزة وتقنيات حديثة.

وأسفرت العملية عن ضبط (7) مركبات، منها (3) مركبات متحركة هي: توسان، وأكسنت، وسنتافي، و(4) مركبات مشلعة مجهزة لاستخدامها في عمليات التزوير، هي: كليك، ومنفوخة، ونيسان صني، وتوسان، وتبين من خلال التحريات أنها مركبات مسروقة ومدون بشأنها بلاغات إلكترونية من أصحابها.

كما ضبطت القوة عدداً من المعروضات شملت (5) أجهزة حاسوب، و(2) طابعة ماسح ضوئي (Scanner) عالية التقنية، و(1) ماكينة تصوير وتغليف، و(8) أختام ، و(15) شهادة بحث مزورة، و(1) جهاز ستارلينك كان يستخدم في تنفيذ عمليات التزوير.

وتم فتح البلاغ بالرقم ( *1155* ) تحت المادة ( *21/123* ) من القانون الجنائي، وأُلقي القبض على ثلاثة متهمين هم: (ر. م. ع. س)، و(أ. ع. أ)، و(م. ع. م)، حيث كشفت التحريات أن المتهم الرئيسي مفوض بإحدى شركات تأجير السيارات ( *ليموزين* ) وكان يستغل المركبات المؤجرة في تزوير شهادات البحث بغرض تجديد الترخيص السنوي بطرق غير قانونية.

*أشاد* اللواء شرطة *أيوب عبدالرحيم حسن* مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم بالأداء المتميز للقوة المنفذة بقيادة المقدم شرطة *عبدالرحيم خليل نصر الدين* رئيس فرع مباحث المرور، ومساعد الميدان *صلاح نور الدائم* ، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في كشف الشبكة وضبط المتهمين والمعروضات، *مؤكدًا* استمرار الحملات الميدانية والتدقيق في مستندات المركبات لمكافحة التزوير وحماية حقوق المواطنين.

*داعياً* المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهات غير رسمية لإنجاز معاملات الترخيص أو استخراج المستندات ، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، تأكيداً لسيادة القانون وحمايةً لحقوق أصحاب المركبات.