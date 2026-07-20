نفذت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية عبر شعبة عمليات كررى حلايب الفيدرالية سلسلة عمليات ميدانية نوعية أسفرت عن توقيف عدد (8) متهمين وإسترداد عدد من المسروقات وتأتى هذه الحملات فى إطار الخطط والجهود المبذولة لمحاربة مظاهر التفلت والظواهر السالبة

إنطلقت الحملات بتكوين فرق ميدانية متخصصة لمتابعة وقائع بلاغات جنائية تحت المواد( 174-175) ق ج وتم فى هذا الصدد رصد شبكة إجرامية متخصصة فى خطف هواتف المواطنين أثناء إستقلالهم لوسائل المواصلات نهارا داخل نطاق إختصاص محلية كرري

بناءً على هذه المعلومات الدقيقة تم تحديد مناطق ينشط معتادوا الإجرام وبعد الرصد والمتابعة تمت مداهمة المواقع المعنية المحددة وأسفرت العملية عن توقيف (8) متهمين كما تم ضبط (9) هواتف ذكية كبيرة الحجم بالإضافة إلى إسترداد شاشة وجهاز تكييف وبإخضاع المتهمون للتحقيق أقروا بالجرائم الموجهة اليهم

وفى سياق متصل بتسديد البلاغات الجنائية نجحت الشعبة فى تسديد البلاغ رقم (3014) تحت المادة (174) ق ج والخاص بسرقة (3) أجهزة هاتف ليلا وتسديد البلاغ ععد من بلاغات السرقة بدائرة الإختصاص (3012تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتهم بأقسام الشرطة بدائرة الإختصاص

وحسب (المكتب الصحفي للشرطة) فقد جددت شعبة عمليات كررى حلايب التأكيد على إستمرار الحملات المنعية والكشفية والمضئ قدما فى محاربة الجريمة وإكتشافها والحد منها.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر حملات مكثفة للمباحث الجنائية المركزية ضد عصابات (9) طويلة تسفر عن القبض على متهمين وتسترد هواتف وبعض المسروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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