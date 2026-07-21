في عملية نوعية أمنية مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك تنجح فى تفكيك أكبر الشبكات الإجرامية بأم درمان

في ضربة أمنية قاصمة وُصفت بأنها الإنجاز الأكبر من نوعه في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الإقتصاد الوطنى تمكن تيم الميدان بمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك بولاية الخرطوم من الإطاحة بشبكة إجرامية اتخذت من أحد الأحياء الراقية بمنطقة أمدرمان مقرا لإدارة نشاطها الإجرامى

تعود تفاصيل الحادثة بتوافر معلومات إستخبارية دقيقة وموثوقة تحصل عليها تيم الميدان أفادت باستغلال منزل فى منطقة السكن الفاخر بأم درمان كمخزن إستراتيجي سري لتجميع وتخزين كميات ضخمة من النحاس المنهوب بجانب كميات هائلة من الأدوية الطبية المهربة وحبوب التسمين ومستحضرات التجميل الممنوعة ذات الأثر البالغ على الصحة العامة

فور إكتمال المعلومات تم التحرك بمتابعة مباشرة لمدير الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك اللواء شرطة سيف الدين محمد إدريس وبقيادة ميدانية بواسطة مدير مباحث التموين وحماية المستهلك بولاية الخرطوم المقدم شرطة محمد الزبير عبد الله برفقة النقيب شرطة عبد الله صلاح

تم وضع خطة محكمة شملت فرض مراقبة ميدانية للموقع لعدة أسابيع متواصلة لوحظ خلالها تحركات عناصر الشبكة بعناية فائقة وبعد التأكد من وجود المعروضات والشروع فى نقلها بواسطة المتهمين قامت القوة بمداهمة الموقع بإحكام السيطرة الكاملة على المنزل وتم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وبتفتيش المنزل تكشفت أبعاد المخطط الإجرامى الجسيم إذ ضبطت حمولة تتجاوز الطن+ (260)ك جرام من معدن النحاس إضافة إلى (51) كرتونة كبيرة مليئة بالشرائح والعقاقير الطبية المهربة بجانب (23 ) كرتونة كبيرة تحتوي على ما يقارب (138) ألف حبة تسمين غير مصرح بها مع كميات هائلة من الكريمات ومستحضرات التجميل المحظورة وشحنات من باكو ورق البرنسيس بلغت (1560) باكو

ولم تقتصر المضبوطات على المواد المهربة والمحظورات الصحية بل شملت الأبعاد الأمنية والعسكرية حيث عثر بحوزة المتهمين على بندقية أوتوماتيكية من طراز (M16) مزودة بخزنتين (كبيرة وصغيرة) ولزومها عدد (75) طلقة إضافة إلى مسدسين أوتوماتيكيين بخزنتين وذخائر حية كما ضبطت سيارة من طراز هيونداي سوناتا

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة ) بإقتياد المتهمين ونقل المعروضات إلى قسم شرطة مدينة النيل حيث تم فتح البلاغات تحت المواد (8، 15، 16، 18، 26) والمواد (15، 16) من القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك والصحة والأدوية والأسلحة والذخيرة وتنوه الإدارة بالإتصال بالرقم (5960) عند وجود أى مخالفة أو نشاط إجرامى بحماية المستهلك.