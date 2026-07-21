المهن التمثيلية: سنتخذ إجراءات قانونية حال عدم إثبات ادعاءات أحمد ماهر حول بطولة «رأفت الهجان»

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، بيانًا رسميًا ردًا على تصريحات للفنان أحمد ماهر، والتى تحدث فيها عن إسناد بطولة مسلسل «رأفت الهجان» للفنان الراحل محمود عبدالعزيز بطلب من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وأكدت النقابة رفضها التام، شكلًا وموضوعًا، لما وصفته بـ«التصريحات والادعاءات المرسلة»، مشددة على أن إسناد الأدوار الكبرى فى تاريخ الفن المصرى كان وسيظل قائمًا على معايير الموهبة والقيمة الفنية والإبداع، وليس وفق روايات شفهية تفتقر إلى الأدلة.

وأضاف البيان أن النقابة، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية والقانونية، تصدر هذا البيان مؤكدة الثوابت الآتية:

رفض المساس بالثوابت الفنية: إن إسناد الأدوار العظيمة فى تاريخ الفن المصرى كان وسيظل خاضعاً لمعايير القيمة، والموهبة، والعبقرية الإبداعية، ولن تسمح النقابة باختزال كلاسيكيات الفن الوطنى فى روايات شفهية تفتقر للمصداقية.

رفض إهانة رموز الفن المصرى: إن القامة الاستثنائية للفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصناع هذا العمل التاريخى، هم رموز مصونة فوق كل تشكيك، وإن محاولة إظهار نيل الأدوار كأنه نتاج تدخلات أو وساطات سياسية هو إساءة بالغة لتاريخهم الإبداعى الناصع.

وتابع: «بناءً على ما تقدم؛ تطالب نقابة المهن التمثيلية الفنان أحمد ماهر بتقديم أدلة وإثباتات رسمية قاطعة تثبت صحة ما يدعيه من تدخلات وكواليس زعمتها تصريحاته».

واختتم: «وتحذر النقابة أنه فى حال العجز عن تقديم الإثباتات والبينات القانونية المحققة، ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية والتأديبية الحازمة والصارمة ضده؛ حمايةً لقيم المهنة، وصوناً لتاريخ رِموزها، وردعاً لأى مساس بتراث القوى الناعمة المصرية».

المصري اليوم