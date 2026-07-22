موجة انشقاقات جديدة وكبيرة تضرب الدعم السريع.. وصول 280 مقاتلاً من دارفور إلى الخرطوم وانضمام قيادات بارزة إلى الجيش السوداني ==========

مجموعة عسكرية ضخمة تضم 280 عنصراً تنشق عن قوات الدعم السريع وتصل الخرطوم بكامل عتادها العسكري قادمة من إقليم دارفور الوصول العسكري المدجج بالسلاح إلى الخرطوم يوجه ضربة ميدانية جديدة وقوية لتماسك قوات الدعم السريع في الأقاليم انشقاق القوة القادمة من دارفور يأتي ضمن موجة انشقاقات متصاعدة وانهيارات متتالية تضرب الصفوف الداخلية للدعم السريع قائد ميداني في الدعم السريع يعتذر للشعب السوداني عن الانتهاكات ويدعو المقاتلين للعودة إلى الجيش معللاً انشقاقه بـ”العنصرية وغياب القضية” انشقاق قيادات بارزة بينها ضيف الله آدم بفازوغلي وفارس النور، يوسع رقعة الانهيار الداخلي في صفوف الدعم السريع عبر مختلف المحاور توالي انضمام القادة الميدانيين مثل “الهَويرة” و”القبة” وكيكل إلى الجيش يعكس تصدعاً هيكلياً وانجرافاً متسارعاً للقيادات والقوات باتجاه المؤسسة العسكرية العربية

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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