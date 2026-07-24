البرهان : سنطرد مليشيا الدعم السريع المتمردة وضمان عدم تكرار هذه التجربة القاسية

البرهان

​أدى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، صلاة الجمعة بمسجد الحضراب بمنطقة شمبات بمدينة الخرطوم بحري. وترحم البرهان خلال كلمته عقب الصلاة على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا دماءهم زكية في سبيل رفعة البلاد وعزتها وصون كرامتها.

​وأشاد رئيس مجلس السيادة بمواقف سكان منطقة شمبات وصمودهم ودعمهم الصادق للقوات المسلحة، مثمناً دور المنطقة التاريخي والمشهود في نشر العلم والمعرفة، وإرساء قيم التكافل وإغاثة المحتاجين والاهتمام بأمر المسلمين.

و​تعهد سيادته بطرد مليشيا الدعم السريع المتمردة وضمان عدم تكرار هذه التجربة القاسية، مؤكداً أنه لن تقوم للمليشيا المتمردة أو لمن ساندها ودعمها قائمة بعد اليوم، مشدداً على أن القصاص لدماء الشعب واسترداد حقوقه واجب لن يُفرّط فيه.

وجدد رئيس مجلس السيادة أن الشعب السوداني هو السند الحقيقي والركيزة الصلبة للبلاد ولصون مؤسساتها الوطنية.

مثمناً التضرع والدعوات الصادقة التي تلهج بها قلوب المشايخ ورجال الدين لتطهير السودان وخلاصه من كل من يريد النيل من السودان وسيادته.

​ودعا البرهان إلى ضرورة التعاضد والتكاتف بين كافة مكونات المجتمع لتجاوز التحديات الراهنة، والتصدي بصلابة للمهددات الخارجية التي تستهدف وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

سونا