ضبط صاحب فيديو التلويح بسلاح أبيض في شوارع الإسكندرية.. والمتهم: المارة كانوا يضايقونني

الاسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص مجردًا من ملابسه العلوية وهو يلوح بسلاح أبيض بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، في مشهد أثار استياء المواطنين.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.وأرشد المتهم عن سلاحين أبيض استخدمهما في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها يوم 21 من الشهر الجاري بدائرة القسم، مدعيًا أن إقدامه على ذلك جاء بسبب تعرضه لمضايقات من بعض المارة.وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها لكشف ملابسات الوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصري اليوم