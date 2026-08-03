وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعلن اكتمال تغذية خطوط الكهرباء للمستشفيات الرئيسية في أم درمان

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اكتمال عمليات تغذية خطوط التيار الكهربائي لكل من مستشفيات أم درمان، البلك، الولادة، والسعودي، وذلك لضمان استمرار تشغيل الأقسام الحيوية وتأمين تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين دون انقطاع.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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