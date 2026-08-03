شعبة الاستخبارات بمنطقة الخرطوم العسكرية تضبط شبكة تنشط في الاتجار بالأسلحة والذخائر

في إطار تنفيذ توجيهات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة الخاصة بإخلاء ولاية الخرطوم من الوجود العسكري غير المشروع وجمع السلاح، دعماً لجهود بسط الأمن وتطبيع الحياة المدنية، نفذت شعبة الاستخبارات بمنطقة الخرطوم العسكرية، تحت إشراف ومتابعة اللواء الركن أحمد عبدالرحمن البشير قائد منطقة الخرطوم العسكرية، عملية أمنية نوعية ومعقدة أسفرت عن ضبط شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأسلحة والذخائر.

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، إلى جانب توقيف عدد من المتهمين، حيث ستُتخذ في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بفتح بلاغات جنائية وتقديمهم للعدالة.

ووقف على الضبطية اللواء الركن عثمان جمعة بشير قائد منطقة العاصمة المركزية، مشيداً بيقظة القوات وكفاءة التنسيق الأمني الذي أسهم في إنجاح العملية.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أكد العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية للجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، أن الحملات الأمنية المشتركة ستتواصل بصورة مكثفة لتنفيذ موجهات اللجنة، وملاحقة الشبكات الإجرامية، وجمع السلاح غير المشروع، بما يعزز الأمن والاستقرار ويدعم عودة الحياة المدنية الطبيعية بولاية الخرطوم.