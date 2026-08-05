ولاية الخرطوم تطمئن على توفير الوقود الاحتياطي وتوفير الكهرباء لمحطات المياه والمستشفيات والمواقع الاستراتيجية

وقف اجتماع اللجنه العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه على المجهودات التي قامت بها الولاية ووزارة الطاقه عبر هيئة الكهرباء في تأمين الإمداد المائي خلال فترة توقف الإمداد الكهرباء بسد مروى. حيث وفرت الولاية عدد ١٣٠ برميل وقود يوميا احتياطي لتشغيل عدد ثلاثة عشر محطة مياه نيليه فضلا عن الوقود الذي وفرته المحليات للابار. فيما قامت إدارة الكهرباء بتوفير الإمداد الكهربائي لمحطات المياه والمستشفيات والمواقع الاستراتيجية وطالب الاجتماع هيئة مياه الولاية بحصر المناطق التي يوجد بها عطش وعمل معالجات عاجله عبر غرفة العمليات برئاسة الولاية وغرف العمليات بالمحليات. فيما استمع الاجتماع لتقرير قدمه الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف الأستاذ أحمد المصطفى على موضحا ان هنالك تواصلا مستمرا للتدخل العاجل للمناطق التي توجد بها مشكلات وتصريف مياه الأمطار حال هطولها فيما تم تكوين لجنة لمكافحة نواقل الأمراض في فصل وضرورة دعم المحليات لنقل تراكم النفايات فيما يجري توفير كميات من الخيام والشمعات لمقابلة اي طوارىء وشدد الاجتماع على نقل انقاض المصارف على وجه السرعه فيما اوضحت هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار بأن تطهير المصارف وصل لنسبة ٩٠٪ وتدعيم التروس النيليه بنسبة ٨٠٪ كما استمع الاجتماع الي تنوير حول المجهودات التي تمت لنظافة خور الكبجاب والخور الفاصل بين محليتي كرري وامدرمان فيما اشاد الاجتماع بالتقرير الذي الذي اعده المجلس الأعلى للاستراتجية والمعلومات وهيئة المياه بحصر الابار داخل ولاية الخرطوم وتصنيفها حيث بلغ مجموع الابار بالولايه ٢٢٤١ وَهناك ١٢٦ بئر تحت التشييد فيما تبلغ الحوجه لابار جديده ٤٤٠ بئر.

إعلام ولاية الخرطوم