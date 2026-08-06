تركيا والسودان يوقعان بروتوكولاً لإنشاء «الجامعة التركية السودانية الدولية» بالخرطوم

وقّعت تركيا والسودان بروتوكولاً لإنشاء «الجامعة التركية السودانية الدولية» في العاصمة السودانية الخرطوم، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين البلدين.

وجرى توقيع البروتوكول في العاصمة التركية أنقرة، بين مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، تمهيداً لإنشاء الجامعة وبدء مسارها الأكاديمي في الخرطوم.

وبحسب وكالة الأنباء التركية، ستكون الجامعة المرتقبة خامس جامعة مشتركة تنشئها تركيا على المستوى الدولي، بعد تجارب مماثلة في كل من كازاخستان وقيرغيزستان وأذربيجان وأوزبكستان.

ومن المقرر أن تركز الجامعة على عدد من التخصصات الحيوية والمرتبطة باحتياجات المستقبل، من بينها تقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والتعدين، والطب، والهندسة.

وستحمل الجامعة صفة جامعة حكومية معترفاً بها من البلدين، بما يعزز فرص التعاون الأكاديمي والبحثي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير التعليم العالي والتخصصات العلمية والتقنية في السودان.

التيار