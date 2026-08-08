جبريل: القوات المسلحة والقوات المساندة لها ماضية في تنفيذ خطتها لدحر المليشيا والقضاء على التمرد

أكد رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها ماضية في تنفيذ خطتها لدحر المليشيا والقضاء على التمرد مشدداً على أن الحرب مستمرة حتى تحرير آخر منطقة في البلاد وقال لن تخلع بزتنا العسكرية إلا بعد تطهير جميع أرجاء السودان من دنس التمرد مؤكداً أن معركة استعادة الأمن والاستقرار ستتواصل حتى تحقيق أهدافها كاملة وبسط سلطة الدولة على جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم برفقة والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة للأسر الوافدة من محلية سودري ومناطق الجمامة وأبوحديد وأم سرة وغيرها من قرى ولاية شمال كردفان والتي تقيم بإسكان الصفوة مربع (٧) غرب محلية أم درمان وذلك بحضور المدير العام الوزير المكلف لوزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق فريني والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان الأستاذ سيف الدين إلى جانب الناظر محمد القرشي دوليب.

وامتدح وزير المالية روح التكافل والتعاضد الذي أظهرة الشعب السوداني في ايواء الأسر النازحة والوافدة من جراء الحرب مشيراً إلى أن السودانيين لم يسمحوا بإقامة معسكرات للاجئين والنازحين وإنما فتحوا لهم أبواب المنازل والقرى واستضافوهم وسط أسرهم ومجتمعاتهم كما أسهموا في توفير الطعام والكساء والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وقال جبريل إن هذا الموقف يجسد أصالة الشعب السوداني وقيمه الراسخة في النجدة والتكافل والتراحم.

وأشاد جبريل بالجهود التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم في استضافة الأسر الوافدة والنازحين من ولايات كردفان ودارفور وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المجتمعية والطوعية والخيرية لتوفير الاحتياجات الأساسية للوافدين وتخفيف آثار النزوح عن الأسر التي فقدت مساكنها ومصادر رزقها بسبب الحرب.

والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أوضح أن الزيارة جاءت بغرض الوقوف ميدانياً والاطمئنان على أحوال الأسر الوافدة من مناطق شمال كردفان والتعرف على احتياجاتها بصورة مباشرة مشيراً إلى أن حكومة الولاية تولي ملف الوافدين والنازحين اهتماماً خاصاً وتعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم بما يضمن حياة كريمة إلى حين استقرار الأوضاع وعودة المواطنين إلى مناطقهم.

ووجه الوالي وزارة التنمية الاجتماعية ومحلية أم درمان بالبدء الفوري في توفير الخدمات اللازمة للأسر الوافدة وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لها مع تنظيم مخيم علاجي مجاني يستهدف الأسر المقيمة بالمربع وتوفير الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة والاهتمام بالأطفال وكبار السن إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الضرورية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

كما وجه الوالي بتوفير مخزون غذائي كافي لتلبية احتياجات الأسر الوافدة والعمل على ضمان استمرارية الإمداد بالمواد الغذائية الأساسية مشدداً على ضرورة سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية .

ودعا والي الخرطوم لجان مربعات إسكان الصفوة إلى مواصلة دورها في مساندة الأسر الوافدة وفتح المنازل المغلقة أمام القادمين من مناطق الحرب بما يسهم في توفير المأوى لهم وتقليل معاناة النزوح كما وجه بالعمل على استيعاب الطلاب الوافدين في المدارس القريبة من مناطق سكنهم حتى لا تتسبب ظروف الحرب والنزوح في انقطاعهم عن التعليم.

من جانبه أعرب ممثل الأسر الوافد الناظر محمد القرشي دوليب عن تقديرة لزيارة وزير المالية ووالي الخرطوم لتملس احتياجات الأسر الوافد وكشف أن عدد الأسر الوافدة لمنطقة الصوفة بلغ (٩٣٠) اسرة.

إعلام ولاية الخرطوم