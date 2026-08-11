إدارة الجوازات والهجرة تعلن إكتمال تشغيل نظام الجواز الإلكترونى المحدث بـنسبة 70% من السفارات والقنصليات بالخارج

​جهود متواصلة للتحول الرقمى تبذلها الإدارة العامة للجوازات تقترب من التغطية الشاملة لنظام الجواز الإلكترونى المحدث محلياً وخارجيا وذلك

​ضمن جهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وتنفيذ ومتابعة حثيثة من هيئة الجوازات والسجل المدنى الرامية إلى تطوير خدمات وثائق السفر ومواكبة التطورات العالمية في مجال إصدار الوثائق الإلكترونية المؤمَّنة

وتواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة تنفيذ خطة إنتشار وتشغيل نظام الجواز الإلكترونى المحدث بالداخل والمحطات الخارجية وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات الدولية حيث تستمر الترتيبات والتحضيرات الفنية والإدارية لإستكمال عملية الإنتشار وتوفير الخدمة بصورة متكاملة

​وفى هذا السياق كشف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة (المكلف) اللواء شرطة الفاضل يوسف عن تحقيق الإدارة نسبة 70% من خطة إنتشار وتشغيل نظام الجواز الإلكترونى المحدث بالسفارات والقنصليات بالخارج التي تتوفر بها محطات لإنتاج الجواز الإلكترونى مع إستمرار العمل لإستكمال تغطية بقية المحطات الخارجية وفقاً للبرنامج المعد بما يضمن وصول خدمات الجواز الإلكترونى للمواطنين السودانيين بالخارج وتقليل معاناتهم في الحصول على وثائق السفر

​وحسب (المكتب الصحفى للشرطة) يأتى هذا الإنجاز متسقاً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى وتطوير منظومة وثائق السفر الرسمية بما يعزز مستويات التأمين والموثوقية ويرفع كفاءة إجراءات إصدار الجوازات لمواكبة المعايير والمواصفات المعتمدة من منظمة الطيران المدنى الدولي (ICAO)

​كما يمثل تشغيل النظام المحدث بالمحطات الداخلية والخارجية خطوة محورية في دعم وتسهيل إجراءات العودة الطوعية للسودانيين من الخارج عبر توفير وثائق السفر اللازمة للراغبين في العودة إلى البلاد وتعزيز قدرة البعثات الدبلوماسية على تقديم خدمات الجوازات بصورة أكثر كفاءة وسرعة

​وتؤكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة فى هذا الصدد أن الجهود مستمرة بلا توقف لاستكمال ما تبقى من خطة الإنتشار وصولاً إلى التغطية الشاملة لكافة المحطات المستهدفة بما يحقق أهداف وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة في تطوير خدمات الجوازات والهجرة وتقديم خدمات إلكترونية حديثة وأمنة والإرتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالداخل والخارج.