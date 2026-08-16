نشوى مصطفى تكشف سر شخصية «الراقصة المثقفة» في «اللمبي»: «عادل إمام قالي أنتِ شربات في الدور»

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، تفاصيل اختيارها لشخصية الراقصة التي قدمتها في فيلم «اللمبي»، موضحة أنها حرصت على إضافة تفاصيل مختلفة للشخصية حتى تخرج بشكل غير تقليدي.

وقالت نشوى مصطفى، خلال لقائها في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، إن المخرج وائل إحسان أخبرها في البداية بأن الدور لراقصة، بينما اقترح المؤلف أن ترتدي بدلة رقص أسفلها بيجامة.

وأوضحت أنها فكرت في تقديم الشخصية باعتبارها راقصة مثقفة جاءت من الأوبرا، مؤكدة أن الكوميديا كانت ستخرج من المفارقة بين شكل الشخصية وطبيعتها، وهو ما ساعد في الوصول إلى الصورة التي ظهرت بها في الفيلم.

وأضافت نشوى مصطفى أنها تلقت إشادة من الفنان عادل إمام بعد مشاهدته للدور، مشيرة إلى أنه تحدث معها وأثنى على أدائها، وقال لها: «أنتِ شربات في الدور».

وتحدثت عن تقديرها الكبير لعادل إمام، واصفة إياه بأنه قيمة فنية كبيرة وأحد أبرز نجوم العالم العربي، مؤكدة أن مكانته جعلته يحظى باستقبال خاص في مختلف الدول العربية.

وكشفت نشوى مصطفى أنها حصلت بالفعل على فرصة للعمل مع عادل إمام، لكنها لم تتمكن من المشاركة في العمل بسبب ارتباطها في ذلك الوقت بتصوير أحد الأعمال في الإمارات.

المصري اليوم