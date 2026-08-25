أزمة الوقود الحالية ستنحسر تدريجياً خلال3 أيام وستختفي الصفوف كليّاً خلال أسبوع من تاريخ اليوم ..

■ الأزمة التي ستظل باقية أنه لاضمانات لعدم تكرار المشكلة مجدداً .. والسبب أن الطاقم الاقتصادي الذي يتعاطي مع مشكلات الوقود المتكررة يعمل بطريقة البصيرة أم حمد مرة .. وبطريقة رزق اليوم باليوم مرّات .. وكرّات ..

■ السؤال الذي طرحناه مراراً وتكراراً كلما أطلّت مشكلة شح الوقود برأسها .. هل تمتلك بلادنا مخزوناً استراتيجياً من الوقود لمقابلة ضرورات الأمن القومي في مجال الطاقة ؟! .. هل مشكلة بلادنا في المخزون الاستراتيجي أم في سلاسل وخطوط الإمداد ؟! .. وبين هذا وذاك يقفز السؤال المحرج لماذا أطلت أزمة الوقود هذه المرة ؟! .. وعلي من نلقي ثوب المسؤولية والمحاسبة .. علي وزير الطاقة الذي تعلم كل قيادات الدولة وعلي رأسها الفريق البرهان أن هذا الوزير ( أكثر وزير كارثي) جلس علي كرسي وزارة الطاقة منذ سنوات ومع ذلك تسكت أجهزة الدولة في أعلي مستوياتها علي ضعفه وتتجاهل المبررات الموضوعية لإقالته فوراً ..

■ هل نلقي ثوب التقصير علي وزير خارج الشبكة أم نلقيه هذه المرّة علي السيدة آمنة محافظ البنك المركزي التي عادت لدعم الوقود من الشباك بعد أن خرجت منه الدولة بالباب ؟!

■ يتصل الحديث غداً ونأمل حتي حينه أن تجد الدولة عملة صعبة لمقابلة استحقاقات البواخر التي تنتظر دورها لدخول مربط التفريغ بميناء بورتسودان !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد