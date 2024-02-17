علوم وتكنولوجيا

تطور بشري تكنولوجي جديد تحقق مطلع هذا العام مع نجاح شركة "نيورالينك" المملوكة لإيلون ماسك في زراعة شريحتها في دماغ رجل مريض.الشريحة التي يجري تطويرها وتجربتها على الحيوانات منذ اختراعها ودخلت مؤخرًا نطاق الاستخدام البشري، تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم، ما يعد بحياة أفضل لمرضى هذه العلة، حال نجاحها بشكل تام.
3 تحديات و5 شروط.. من يشارك في تجربة محاكاة الحياة على المريخ؟
تبحث وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن أربعة متقدمين متحمسين لتجربة محاكاة للحياة لمدة عام على الكوكب الأحمر "المريخ".وأعلنت (ناسا) يوم الجمعة أنه اعتبارًا من ربيع عام 2025، سيقضي أربعة متطوعين 12 شهرًا في "مارس ديون ألفا" في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهو عبارة عن موقع محاكاة، تبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا، أقيم...
تكنولوجيا: جوجل وفيس بوك وOpenAI يوقعون اتفاقية لمنع تدخل الذكاء الاصطناعي فى الانتخابات
تكنولوجيا: جوجل وفيس بوك وOpenAI يوقعون اتفاقية لمنع تدخل الذكاء الاصطناعي فى الانتخابات...
تكنولوجيا: سلسلة vivoX Fold3 تقدم تصميمًا جديدًا مع إصدار Pro
تكنولوجيا: هذا الموضوع سلسلة vivoX Fold3 تقدم تصميمًا جديدًا مع إصدار Pro ظهر على التقنية بلا حدود. من المتوقع أن تقدم Vivo جهازًا واحدًا قابلاً للطي على شكل كتاب بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024. ووفقًا لـ Digital Chat Station، سيكون هناك X Fold3 و X Fold3 Pro، وقد تم اعتماد كلا الجهازين من قبل السلطات الصينية. ولقد ادعى المسرب...
تكنولوجيا: شركة OpenAI تعلن عن Sora.. نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالنص المولد للفيديو
تكنولوجيا: هذا الموضوع شركة OpenAI تعلن عن Sora.. نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالنص المولد للفيديو ظهر على التقنية بلا حدود. أعلنت شركة OpenAI عن أحدث نموذج لها؛ Sora، والذي يسخر قوة النص لإنشاء الفيديو. وعلى ما يبدو، فإن أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي هذا قادر على إنشاء مقاطع فيديو بدقة ونسب أبعاد مختلفة ويمكنه أيضًا تحرير مقاطع الفيديو الحالية مما يسمح بتغيير...