علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هذا الموضوع سلسلة vivoX Fold3 تقدم تصميمًا جديدًا مع إصدار Pro ظهر على التقنية بلا حدود. من المتوقع أن تقدم Vivo جهازًا واحدًا قابلاً للطي على شكل كتاب بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024. ووفقًا لـ Digital Chat Station، سيكون هناك X Fold3 و X Fold3 Pro، وقد تم اعتماد كلا الجهازين من قبل السلطات الصينية. ولقد ادعى المسرب...

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