شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل الدخول إلى فيس بوك بدون معرفة كلمة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون تسجيل الدخول إلى فيسبوك عادة ما يتطلب فقط البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك، وفيما يلي كيفية تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي أو iPhone أو Android، حتى وإن لم تعرف كلمة المرور، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تسجيل الدخول إلى فيسبوك على جهاز iPhone أو Android

إذا كنت تريد استخدام التطبيق، فستحتاج إلى تنزيله على جهازك، يمكنك الحصول عليه مجانًا من متجر تطبيقات iPhone أو متجر Google Play.

1. افتح تطبيق Facebook أو توجه إلى موقع Facebook على الويب في متصفح الويب بهاتفك.

2. أدخل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك على فيسبوك، ثم كلمة المرور.

3. اضغط على تسجيل الدخول.

اعتمادًا على إعدادات الأمان لديك، قد تحتاج إلى إدخال رمز يتم إرساله إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

وبمجرد تسجيل الدخول، يجب أن يسألك فيسبوك عما إذا كنت تريد حفظ معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

سيتيح لك ذلك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى فيسبوك لاحقًا بمجرد الضغط على صورة ملفك الشخصي دون معرفة كلمة المرور.



كيفية تسجيل الدخول إلى فيس بوك على جهاز الكمبيوتر كيفية تسجيل الدخول إلى فيس بوك على جهاز الكمبيوتر يجب عليك استخدام موقع فيسبوك.

1. توجه إلى موقع فيسبوك باستخدام متصفح الويب الخاص بك.

2. اكتب رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني، ثم كلمة المرور الخاصة بك.

3. اضغط فوق تسجيل الدخول.

إذا قمت بإعداد المصادقة الثنائية، فقد يُطلب منك إدخال رمز الأمان.

هل يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك؟إذا قمت بإعداد المصادقة الثنائية على فيسبوك، فستتلقى رمز تأكيد على هاتفك أو بريدك الإلكتروني عندما تكون هناك محاولة لتسجيل الدخول إلى حسابك. إذا لم تحاول تسجيل الدخول مؤخرًا، فيمكنك افتراض أنه شخص آخر.

يمكنك أيضًا تشغيل تنبيهات تسجيل الدخول من خلال الانتقال إلى الإعدادات > مركز الحساب > كلمات المرور والأمان > فحص الأمان > تشغيل تنبيهات تسجيل الدخول.