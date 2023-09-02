شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو عايز صوت أوضح.. حيلة iPhone لضبط الضوضاء المحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاملت شركة Apple مع مشكلة الضوضاء المحيطة خلال إجراء مكالمة على هاتف iPhone، من خلال ميزة تعمل على ضبط هذه الضوضاء بحيث يسمع المتلقي صوتك فقط أثناء المكالمة الهاتفية، ونرصد لك خطوات تنشيط هذه الميزة وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





خطوات تفعيل ميزة الضوضاء

- أثناء مكالمتك، اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لفتح مركز التحكم.

- حدد وضع الميكروفون في الجزء العلوي الأيمن واضغط على عزل الصوت، الذي يعطي الأولوية لصوتك ويحجب الضوضاء المحيطة.

تم إصدار ميزة Mic Mode مع نظام التشغيل iOS 15 من Apple في عام 2021 ولكن لا يمكن الوصول إليه إلا مع طرازات iPhone XR وiPhone XS وأجهزة iPhone الأحدث التي تعمل بنظام iOS 16.4 أو أحدث.

ولعل الميزة متاحة لـ FaceTime، والذي يوفر أيضًا نطاقًا واسعًا يعزز الضوضاء من حولك دون التأثير على صوتك، لكن هذا يقلل من جودة ووضوح المكالمة.

تستخدم المكالمات الخلوية على iPhone بشكل افتراضي، وضع الميكروفون القياسي، مما يؤدي إلى توصيل كل ضجيج وصوت في الخلفية إلى المستلم.

تجري Apple أيضًا تغييرًا صغيرًا ولكن قويًا على Siri في نظام التشغيل iOS 17 الجديد، حيث يمكن للمستخدمين إسقاط كلمة "Hey" وما عليهم سوى قول "Siri" لتنشيط المساعد الافتراضي.