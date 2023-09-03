تكنولوجيا: إطلاق لونين جديدين من سماعات Google Pixel Buds Pro في 4 أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جوجل سماعات Pixel Buds Pro في شهر مايو عام 2022 باعتبارها سماعات الأذن اللاسلكية الرائدة. وبعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الأول، يبدو أن سماعات الأذن ستحصل على ألوان جديدة، وهذا وفقًا لتقرير مسرب من Paras Guglani.

ويذكر Guglani أن جوجل ستطلق لونين جديدين لسماعات Pixel Buds Pro البيچ والسمواي. وسيتم الإطلاق بالتزامن مع إطلاق سلسلة Pixel 8 في 4 أكتوبر.

تأتي Google Pixel Buds Pro مزودة بمحركات ديناميكية 11 ملم مصممة خصيصًا. كما توفر سماعات الأذن هذه مجموعة من الميزات الصوتية، بما في ذلك عزل الضوضاء النشط (ANC)، ووضع الشفافية، ومعادل الصوت للحصول على تجربة استماع مخصصة.

وبالنسبة للوظائف المتعلقة بالصوت، فهي تحتوي على إعداد ميكروفون ثلاثي، ومقياس تسارع صوتي، وأغطية شبكية مانعة للرياح. ومن حيث الاتصال، تستخدم Pixel Buds Pro تقنية Bluetooth 5.0.

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