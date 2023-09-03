شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن هواتف Google Pixel 8 و8 Pro بعد تسريب السعر والألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث مسرب عن خيارات التخزين للنسخ الأوروبية من سلسلة هواتف جوجل بيكسل 8 المنتظرة بالإضافة إلى أسعارها، وألوانها، وبحسب التسريب فمن المنتظر ارتفاع أسعار هواتف بيكسل الجديدة عن الإصدارات السابقة. وبحسب التقرير فتبلغ أسعار سلسلة بيكسل 8: - هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 128 جيجابايت 874 يورو مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 23%. - هاتف Pixel 8 بسعة تخزين 256 جيجابايت 949 يورو. - هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1235 يورو لتخزين 128 جيجابايت. - هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1309 يورو لتخزين 256 جيجابايت. - هاتف Pixel 8 Pro سيتم إطلاقه بسعر 1461 يورو لتخزين 512 جيجابايت. ومن ناحية أخرى، سيأتي Pixel الأصغر بألوان Hazel وObsidian وRose وMint، بينما يحتوي طراز Pro على ألوان طلاء Bay وObsidian وPorcelain وMint. وتشير بعض الشائعات الأخيرة بخصوص الثنائي إلى أن جوجل تقوم بإعداد فيديو Night Sight لاستكمال Night Sight للصور، لذلك سيكون من المثير للاهتمام رؤية ما توصلت إليه جوجل.

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