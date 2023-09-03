شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جبنة ما بتتسرقش.. مصنع إيطالى يحمى منتجاته بشرائح إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن منتجي جبن بارميجيانو ريجيانو المشهورة عالميًا يحاربون المنتجات المقلدة بطريقة ذكية، حيث يستعينون بالشرائح الذكية الدقيقة لمنع تزييفها.

وبحسب التقرير فإن بارميجيانو ريجيانو هو جبن صلب حبيبي مصنوع في منطقة إميليا رومانيا في إيطاليا، وهي واحدة من أغلى أنواع الجبن في العالم - وواحدة من أكثر أنواع الجبن المقلدة، حيث تكلف الصناعة ما يقدر بنحو 2 مليار دولار.

وغالبًا ما يتم تصنيع المنتجات المقلدة بمكونات أرخص ولا تلبي نفس معايير الجودة مثل المنتجات الحقيقية، ويمكن أن يشكل هذا خطرًا صحيًا على المستهلكين، فضلاً عن خسارة اقتصادية لمنتجي بارميجيانو ريجيانو الأصلي.







ولمكافحة التزييف، يقوم اتحاد بارميجيانو ريجيانو باختبار تقنية جديدة تستخدم الرقائق الدقيقة لتتبع الجبن من المصنع إلى منازل الناس، وبفضل هذه الرقائق، يمكن تتبع "عجلات الجبن" من خلال رمز يتضمن بيانات عن مكان وشهر وسنة الإنتاج.

وقد تم إنشاء الشريحة الرقمية القابلة للتتبع بالتعاون مع شركة Kaasmerk Matec، وهي شركة رائدة في إنتاج علامات الجبن، وشركة p-Chip Corporation، وتعد هذه الرقائق أصغر من حبة الملح ويتم وضعها داخل رموز ثنائية الأبعاد أو رموز الاستجابة السريعة أو رموز مصفوفة البيانات التي ستكون جزءًا من ملصق الكازين، الذي يُستخدم عادةً لتحديد الطعام والجبن.

وتستخدم ملصقات الكازين المزودة بالرقائق p تقنية blockchain لإنشاء نسخة رقمية من الأشياء الحقيقية، يمكن مسحه ضوئيًا لتتبع الجبن ومن أين يأتي، وقد تم دمج حوالي 100 ألف شريحة رقمية في عجلات جبن البارميزان - بارميجيانو ريجيانو في العام الماضي، ومنذ نجاحه، ذكر اتحاد بارميجيانو أنهم قد يعتمدون هذه التكنولوجيا لجميع أنواع الجبن التي يصنعونها في المستقبل.

وتحتوي الشريحة الدقيقة على رمز فريد يمكن مسحه ضوئيًا للتحقق من صحة الجبن، كما يحتوي أيضًا على معلومات حول إنتاج الجبن، مثل التاريخ والموقع والمنتج، ويعد بارميجيانو ريجيانو أحد أشهر المنتجات الغذائية في إيطاليا ويشكل صناعة تبلغ قيمتها مليار دولار، وفي عام 2022، وصلت مبيعات الجبن إلى ما يقدر بنحو 3.1 مليار دولار.

ويقدر اتحاد بارميجيانو ريجيانو أن قيمة السوق المقلدة تبلغ حوالي 2 مليار دولار، مما يعزز الحاجة إلى التحقق الرقمي من الجبن، ومن خلال زرع الرقائق، تأمل العلامة التجارية في القضاء على التزوير وحماية سمعة عجلات جبن لبارميزان التي تنتجها.



كيف يمكنك اكتشاف البارميزان المزيفة؟ كيف يمكنك اكتشاف البارميزان المزيفة؟ يتم تصنيع بارميجيانو ريجيانو الحقيقي من ثلاثة مكونات: الحليب المنتج محليًا والذي لا يزيد عمره عن 24 ساعة، والملح والمنفحة، وهو إنزيم طبيعي مأخوذ من أمعاء العجل، وهي تتمتع بوجهة منشأ محمية، مما يعني أنه لا يمكن إنتاجها إلا في مناطق معينة من منطقة إميليا رومانيا.

لكن العديد من الإصدارات المقلدة سيتم أيضًا تصنيفها ببساطة باسم البارميزان، وهي الترجمة المباشرة لبارميجيانو ريجيانو، وذلك لأن الاسم غير منظم خارج الاتحاد الأوروبي، لذا فإن البارميزان الموجود على أرفف السوبر ماركت الخاص بك بعيد عن أن يكون أصليًا.

وفي كثير من الأحيان، قد تحتوي الأجبان التي يُقال إنها 100% بارميزان على مكونات مثل سوربات البوتاسيوم ومزارع الجبن والسليلوز، وهو في الأساس لب الخشب، فيما تعتمد تكلفة بارميجيانو ريجيانو الحقيقية على وزنها وعمرها ومتجر التجزئة، ويمكن أن تتكلف عجلة 1 كجم من الصفقة الحقيقية ما بين 50 جنيهًا إسترلينيًا إلى 100 جنيه إسترليني.