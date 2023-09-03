شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدهم يكسب 54 مليون دولار.. أعلى 10 أشخاص ربحًا من السوشيال ميديا بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حفل توزيع جوائز Streamy لعام 2023 الذي عقد نهاية أغسطس، فاز منشئ المحتوى mrBeast المعروف أيضًا باسم Jimmy Donaldson بجائزة أفضل منشئ لهذا العام بالإضافة إلى جائزة أفضل تعاون (مع Dwayne "The Rock" Johnson).

وكان الشاب البالغ من العمر 25 عامًا والذي نشأ في ولاية كارولينا الشمالية هو الفائز الوحيد الذي حصل على العديد من الجوائز، ما يدل على النجاح الباهر الذي حققه من خلال قناته على المنصة: يوتيوب التي تركز على التحديات الفائقة.

ولعل أحدث إصدار من قائمة فوربس لأنجح منشئي الإنترنت يدرج Donaldson باعتباره صاحب أعلى دخل على الإطلاق - بإجمالي سنوي قدره 54 مليون دولار، وقد كانت قناة MrBeast أيضًا ثاني أكثر القنوات متابعة على المنصة اعتبارًا من أغسطس 2023، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في بداية العام.

وبحسب موقع statista للاحصاءات، فإن آخر تقرير لتقدير الأرباح لمنشئي المحتوى عبر الإنترنت الأعلى أجرًا وأهم منصة للنشاط كما يلى:



المبدعون الأعلى ربحًا

Jimmy Donaldson (MrBeast)

- المنصة : يوتيوب

- الدخل: 54.0 مليون دولار

Danielle Bregoli

(Bhad Bhabie)

-المنصة: ☛ OnlyFans

- الدخل: 51.0 مليون دولار

Jake Paul

- المنصة : يوتيوب

- الدخل: 45.0 مليون دولار

Mark Edward Fischbach

(Markiplier)

- المنصة : يوتيوب

-الدخل: 38.0 مليون دولار

Rhett مليون cLaughlin & Link Neal

(Rhett & Link)

المنصة : يوتيوب

- الدخل: 30.0 مليون دولار

Elliot Tebele

(Fuck Jerry)

-المنصة: Instagram

- الدخل: 30.0 مليون دولار

Nathan Johnson Grahaمليون

(Unspeakable)

-المنصة : يوتيوب

-الدخل : 28.5 مليون دولار

Ryan Kaji

(Ryan's World)

المنصة : يوتيوب

- الدخل: 27.0 مليون دولار

Alexandra Cooper

(Call Her Daddy podcast)

Spotify

- الدخل: 20.0 مليون دولار

Charli D'Aمليون elio Tik Tok

- الدخل: 17.5مليون دولار