شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستحصل على iOS 17 الجديد؟.. تعرف على قائمة الهواتف المدعومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هاتفك iPhone مدرجًا في هذه القائمة، فستحصل على ترقية مجانية هائلة هذا الشهر، حيث يمكن أن تصل مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة إلى أجهزة أيفون هذا الشهر، مع طرح أحدث برامج iOS 17 من أبل رسميًا في غضون أسابيع، وهو يأتي مليئًا بالتغييرات التي ستجعله أكثر فائدة عندما يكون في وضع الاستعداد إلى جانب تحسين أشياء مثل المراسلة ومشاركة تفاصيل الاتصال.

وقد تم الإعلان عن نظام التشغيل iOS 17 بالفعل في شهر يونيو الماضي، ويتم اختباره حاليًا قبل طرحه رسميًا على ملايين أجهزة iPhone.

السبب الذي يجعل من المؤكد تقريبًا إطلاقه قريبًا هو أن شركة أبل قد أكدت حدث إطلاق iPhone المعتاد في سبتمبر وسيتبعه إصدار iOS 17 على الفور تقريبًا، حيث أن 12 سبتمبر هو التاريخ الذي سيتم فيه عرض iPhone 15 للعالم، ويتوقع موقع Mirror Online أن iOS 17 سيكون متاحًا يوم الاثنين 18 سبتمبر.

إنه إصدار مثير ولكن للأسف، تم استبعاد بعض الأجهزة من القائمة هذا العام ولن يتمكن كل من لديه جهاز iPhone يعمل حاليًا بنظام iOS16 من الوصول إلى iOS 17.

فيما يلي القائمة الكاملة للهواتف المتوافقة مع الترقية: • iPhone 14

• iPhone 14 Plus

• iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Pro Max

• iPhone 13

• iPhone 13 mini

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 12

• iPhone 12 mini

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone XR

• iPhone SE (الجيل الثاني أو الأحدث)

إذا كنت تمتلك iPhone 8 أو iPhone X، فستحتاج إلى تغيير جهازك للحصول على iOS 17.

إليك بعض الميزات المضمنة في iOS 17 - تتضمن التغييرات في هذا الإصدار القادم ملصقات جهات الاتصال المخصصة التي تظهر عند إجراء مكالمة.

ويمكن تخصيصها بالكامل لتناسب أذواقك مع الألوان والخطوط القابلة للتكيف، وهذا يعني في الأساس أنه عندما تتصل بأصدقائك، فإنك تختار ما يظهر على شاشتهم.

- تم تحسين تطبيق الرسائل بفضل المظهر الأقل ازدحامًا وإضافة Check In الذي يرسل رسالة نصية فورية عند وصولك إلى المنزل بأمان حتى يعرف الأصدقاء أنك بخير.

- ثم هناك وضع الاستعداد الجديد الذي يجعل جهاز iPhone الخاص بك أكثر فائدة عندما يكون جالسًا على مكتبك مع عرض الساعات وألبومات الصور والتقويمات على الشاشة.