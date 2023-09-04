شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة الوصول إلى ملاحظات زووم وكيفية عملها فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت زووم عن Notes، وهي ميزة ستسمح للمستخدمين بإنشاء مستند نصي ومشاركته وتحريره في نفس الوقت، وسيتم توفير هذه الإمكانيات للمستخدمين قبل وأثناء وبعد الاجتماعات الافتراضية.

أثناء الاجتماع: يمكن للمستخدمين مشاركة ملاحظة مع الآخرين حتى يتمكنوا من التعاون أثناء الاجتماع.

بعد الاجتماع: يمكن للمستخدمين مشاركة ملاحظة مع أي شخص قد يستفيد من المحتوى. إليك طريقة الوصول إلى Zoom Notes يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملاحظات الموجودة من شريط التنقل داخل الاجتماع أو بدء ملاحظة جديدة أثناء الاجتماع.

سيكون لدى المشاركين الذين يقومون بإنشاء الملاحظات القدرة على بدء جلسة مشاركة أثناء الاجتماع.

يقدم Zoom Notes محررًا مزودًا بخيارات التنسيق، بما في ذلك الخط والتصميم والتعداد النقطي والألوان والمزيد.

يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة صور وروابط إلى ملاحظاتهم ويتم حفظ المحتوى تلقائيًا على فترات منتظمة.

ويمكن لمنشئي الملاحظات أيضًا منح حق الوصول للحاضرين الآخرين.

في الحالات التي يكون فيها الحضور متأخرًا، يمكن الوصول إلى الملاحظات المشتركة في الاجتماع في الجزء العلوي من علامة تبويب الملاحظات في عميل Zoom.