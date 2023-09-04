شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض مبيعات الهواتف عالميًا خلال 2023.. وسط ارتفاع مستخدمي أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن هذا أفضل الأوقات بالنسبة لسوق الهواتف الذكية العالمية، ففي الأرباع القليلة الماضية، انخفضت شحنات الهواتف تدريجيًا، فيما يتوقع تقرير جديد صادر عن IDC مزيدًا من الانخفاض في شحنات الهواتف الذكية العالمية في عام 2023، ومن المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 4.7٪ على أساس سنوي في عام 2023 إلى 1.15 مليار وحدة، وهو أدنى حجم منذ عقد من الزمن، وفقًا لـ IDC.

لكن وفقًا لتقديرات IDC، من المتوقع أن تشهد شحنات iOS – موديلات iPhone المختلفة – نموًا بنسبة 1.1% في عام 2023 لتصل إلى أعلى حصة على الإطلاق بنسبة 19.9%، ولعل أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا النمو المتوقع يعود إلى كون نظام التشغيل iOS أكثر مرونة في مواجهة التحديات الكلية من نظام التشغيل Android، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 6.0% هذا العام.

وفي حين أنه من المتوقع أن تنخفض جميع المناطق، فإن الصين وآسيا / المحيط الهادئ (باستثناء اليابان والصين) وأمريكا اللاتينية - مناطق التركيز لمعظم مشغلات أندرويد - سوف تساهم بشكل أكبر في الانخفاض مع انخفاض الشحنات بنسبة 3.6 في المائة و4.4 في المائة، و وأشار تقرير IDC إلى 6.2 في المائة على التوالي.

ومن المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بنسبة 3.8 في المائة و6.1 في المائة على التوالي، وفي حين أن عام 2023 قد لا يزال يرسم صورة قاتمة، تتوقع IDC أن يتعافى السوق في عام 2024 بنمو بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي يليه نمو بأرقام فردية منخفضة خلال الفترة المتبقية من التوقعات، مما يؤدي إلى نمو سنوي مركب مدته خمس سنوات، بمعدل نمو 1.7 في المائة.

وقالت نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في شركة IDC: “على الرغم من أن السوق سيعود بلا شك إلى النمو، إلا أن دورات التحديث الأطول تؤدي إلى تقليص معدل النمو على المدى الطويل، مما يمنع إجمالي السوق المتاح من الوصول إلى مستويات ما قبل كوفيد.

وفي مثل هذه البيئة، من الأهمية بمكان بالنسبة للبائعين وضع استراتيجية لزيادة قيمتهم والتركيز على حوافز القنوات والعروض الترويجية لجذب المستهلكين وإعادتهم إلى الوطن من خلال توفير خيارات تمويل مرنة. ومع احتفاظ المستهلكين بأجهزتهم لفترة أطول، فإن الجانب المشرق هو أنهم على استعداد لدفع المزيد، الأمر الذي سيساعد بدوره على ارتفاع متوسط أسعار البيع للعام الرابع على التوالي في عام 2023.