شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاش الأوضة دى.. نصائح ذهبية للحفاظ على سرعات الـ WiFi وتجنب التقطيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدد قليل من الغرف في منزلك لا ينبغي أن تضع بها جهاز توجيه Wi-Fi الخاص بك، وفيما يلى 4 غرف يمكن أن تؤدي إلى تدمير سرعة Wi-Fi لجهاز التوجيه الخاص بك كما يلى:

- المطبخ عادة ما يكون المطبخ مكانًا في المنزل يحتوي على الكثير من المعدن، ويمكن أن تتداخل عناصر مثل الثلاجات والأفران وأجهزة الميكروويف مع سرعة Wi-Fi لديك، وربما تكون أجهزة الميكروويف هي السبب الأكبر لامتصاص السرعة في المطبخ، وذلك لأنها تصدر إشعاعًا كهرومغناطيسيًا يمكن أن يتداخل مع إشارات جهاز التوجيه الخاص بك، انقل جهاز التوجيه الخاص بك بعيدًا عن هذه الأشياء أو أخرجه من المطبخ.

الحمام يجب إبقاء الماء بعيدًا عن جهاز توجيه Wi-Fi، ولهذا السبب، من الجيد عدم إبقاء جهازك في الحمام، ولا يقتصر الأمر على إتلاف جهاز التوجيه فحسب، بل قد تؤثر كميات كبيرة من الماء على سرعة Wi-Fi، حيث يمتص الماء بسهولة الإشعاع الذي يرسله جهاز التوجيه الخاص بك.

إذا كان لديك عناصر مثل خزانات الأسماك أو المزهريات، فيمكن إنشاء ثقب أسود حولها.

الطابق السفلي "القبو" إنها فكرة سيئة أيضًا أن تضع جهاز توجيه Wi-Fi في الطابق السفلي، فهو يصدر إشارات تنتقل للأسفل حتى تتمكن من توقع سرعات أبطأ إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك أسفل الطوابق الرئيسية في منزلك.