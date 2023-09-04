تكنولوجيا: طريقة تحويل موبايلك الآيفون لشاشة ذكية؟.. اعرف الخطوات

القاهرة - سامية سيد - يتيح iOS 17 ميزة جديدة ومثيرة للاهتمام تسمى Standby، والتي تحول جهاز آيفون الخاص بك إلى شاشة ذكية عندما يكون مقفلاً وشحنًا، من خلال عرض الأدوات والصور والمعلومات الأخرى على شاشة جهاز آيفون، حتى عندما يكون في وضع السكون.

طريقة تشغيل وضع الاستعداد

- تأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك يعمل بنظام iOS 17.

- ضع جهاز آيفون الخاص بك في الاتجاه الأفقي على شاحن MagSafe أو شاحن لاسلكي يعتمد على Qi.

- سيتم تشغيل وضع الاستعداد تلقائيًا، إذا لم يحدث ذلك فانتقل إلى الإعدادات > الاستعداد وقم بتشغيل المفتاح.

- بمجرد تمكين وضع الاستعداد، يمكنك تخصيصه بطرق مختلفة

- يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك الساعة والتقويم والطقس والموسيقى والصور.

- يمكنك سحب وإفلات الأدوات لإعادة ترتيبها.

- يمكنك استخدام صورة من مكتبتك أو صورة افتراضية.

- لاستخدام الأداة المزدوجة، اسحب إلى اليسار أو اليمين على شاشة الاستعداد.

- سيُظهر لك مجموعة مختلفة من الأدوات.

- يمكنك استخدام Siri بدون استخدام اليدين.

- ما عليك سوى قول "يا Siri" لطرح سؤال أو التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية.

- كذلك يمكنك مشاهدة الأنشطة المباشرة، حيث سيعرض وضع الاستعداد تلقائيًا الأنشطة المباشرة للتطبيقات التي تدعمها، مثل الرسائل والموسيقى والخرائط.

- ولأن آيفون في وضع الاستعداد، فهذا لا يعني أن الإشعارات ستختفي.