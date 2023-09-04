شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نجاح مركبة "دراجون" وطاقمها "Crew-6" فى الهبوط على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مركبة دراجون التي تضم طاقم مهمة "Crew-6" بما في ذلك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في الهبوط على الأرض بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب التقارير، فتعد مهمة "Crew-6" أول مهمة طويلة لرواد الفضاء العرب، وكان الطاقم يضم 4 رواد فضاء، قاموا بالعديد من المهام العلمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض.

وكشف التقارير، عن أن مركبة الفضاء انفصلت عن محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من امس الأحد قبل أن تدخل الغلاف الجوي اليوم الاثنين.

ويشمل الطاقم رائدا الفضاء في وكالة ناسا: ستيفن بوين ووارن وودي هوبورغ، بالإضافة إلى سلطان النيادي، ورائد الفضاء الروسي أندري فيدياف وقضى الطاقم ستة أشهر على متن المختبر المداري بعد إطلاق مهمته إلى المحطة في مارس الماضي.