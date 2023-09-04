شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ممكن يتفيرس.. 7 علامات تخبرك أن هاتفك الأيفون مصاب ببرمجية خبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب على مالكي هواتف أيفون التحقق بانتظام من العلامات التي تشير إلى إصابة أجهزتهم بفيروس، هذه هي نصيحة خبراء الإنترنت الذين يقولون إن هناك سبع علامات شائعة تشير إلى إصابة جهاز iPhone ببرامج ضارة.

ووفقًا لما ذكره موقع "the sun"، فإن الهواتف الذكية من أبل بشكل عام آمنة للغاية مع توفير حماية قوية ضد البرامج الضارة، ولكن لا يزال من الممكن أن يتعرض جهاز iPhone للهجوم ببرامج خطيرة أنشأها مجرمون إلكترونيون.

كشفت شركة McAfee العملاقة للأمن السيبراني عن العلامات الشائعة التي تشير إلى إصابة هاتفك ببرامج ضارة.

العلامات التحذيرية للفيروس

الأولى: هى أن جهاز iPhone الخاص بك يعمل بشكل أبطأ أو أن البطارية تستنزف بسرعة أكبر.

الثانية: هى عندما ينقلك متصفح الويب الخاص بك إلى مواقع ويب لم تكن تقصد زيارتها.

الثالثة: هى عندما تتعطل تطبيقاتك باستمرار، أو تلاحظ تطبيقات لا تتذكر تثبيتها.

الرابعة: اكتشاف زيادة مفاجئة في استخدام البيانات أو المكالمات التي يتم إجراؤها على فاتورة هاتفك.

الخامسة: تحذيرات على جهاز iPhone الخاص بك والتي تقترح شراء شيء ما أو الاشتراك فيه لإصلاح المشكلة.

السادسة: هى إذا كنت تواجه صعوبة في إيقاف تشغيل جهازك أو إعادة تشغيله بشكل صحيح.

السابعة: هى عندما تلاحظ عدداً متزايداً من الإعلانات المنبثقة في متصفح الويب الخاص بك.

هذه العلامات ليست دليلاً قويًا على إصابة جهازك بالطبع، ولكن إذا لاحظت واحدًا أو أكثر، فمن المفيد التحقق للتأكد من عدم تثبيت أي شيء خطير على جهاز iPhone الخاص بك.

كيف تصلحها؟

تعد إحدى أفضل الاستراتيجيات لإصلاح مشكلة البرامج الضارة هي تحديث جهاز iPhone الخاص بك.

تعمل Apple جاهدة على اكتشاف المشكلات الخطيرة في iPhone وإصلاحها في تحديثات البرامج، لذلك، بينما قد تعتقد أن التحديثات تضيف ميزات جديدة، إلا أنها تسد أيضًا الثغرات الأمنية.

وأوضح McAfee: "غالبًا ما تستخدم البرامج الضارة ثغرات في الإصدارات القديمة من نظام التشغيل iOS لتسبب أضرارها"، مضيفا "لذا، من الجيد أن تبقي جهاز iPhone الخاص بك محدثًا بأحدث نظام تشغيل، والذي يتضمن غالبًا تصحيحات وميزات أمان جديدة."

وهناك نصيحة أخرى هي مسح بيانات موقع الويب الخاص بك وسجل التصفح من خلال الانتقال إلى الإعدادات > Safari > مسح السجل وبيانات موقع الويب > مسح السجل والبيانات.