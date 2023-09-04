شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه أزمة بسبب زيادة تفضيلات الفيديوهات القصيرة.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل مؤخرًا أن أكثر من 2 مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا يشاهدون يوتيوب شورتس، بزيادة نحو نصف مليار مستخدم مسجل الدخول شهريًا إلى شورتس في عام 2022.

في حين أن الأرقام المثيرة للإعجاب تمنح أداة الفيديو القصير على يوتيوب ميزة على المنافسين مثل تيك توك إنستجرام ريلز؛ لكن قد لا تكون هذه أخبارًا جيدة للمنصة نفسها.

فوفقًا لتقرير نشرته صحيفة فينينشيال تايمز، نقلاً عن مصادر الشركة، قد تضر الفيديوهات القصيرة بأعمال الفيديو الطويلة الأساسية لمنصة بث الفيديو المملوكة لشركة لجوجل.

وفقًا للتقرير، فإن منصة الفيديوهات القصيرة شورتس "تخاطر بتفكيك أعمالها الأساسية"، وأضاف التقرير: "ناقشت الاجتماعات الإستراتيجية الأخيرة لموقع يوتيوب خطر اختفاء مقاطع الفيديو الطويلة، التي تدر المزيد من الإيرادات للشركة، كتنسيق".



ويدعي أيضًا أن فريق يوتيوب يشعر أن "منشئي المحتوى يصنعون عددًا أقل من مقاطع الفيديو الطويلة - مدفوعًا بنقص شهية المستهلك والعمولات من العلامات التجارية التي تفضل المحتوى القصير لوضع المنتج".

وفقا للتقرير فأن YouTube Shorts "مصمم لتكملة جميع التنسيقات الأخرى التي يستخدمها منشئو المحتوى وليس التنافس معها" على النظام الأساسي، مثل الصوت والبث المباشر.



كذلك يتعين على يوتيوب دعم الفيديوهات القصيرة مع اكتسابها شعبية، مثل الاستثمار في منشئي المحتوى وتحفيزهم على إنشاء محتوى حصري.

وفي الوقت نفسه، لا تزال الشركة تستكشف كيفية تحقيق المزيد من إيرادات الإعلانات من فيديوهات شورتس، بعدما انخفضت على أساس سنوي لمدة ثلاثة أرباع متتالية.