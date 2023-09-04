تكنولوجيا: ‏Baseus تكشف عن أول نموذج أولي لشاحن سيارة كهربائية في IFA 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Baseus عن دخولها سوق شحن السيارات الكهربائية. فقد قامت الشركة بمعاينة أول شاحن للسيارات الكهربائية لها في حدث قبل بدء IFA 2023.

ويعد دعم Baseus لشحن السيارات الكهربائية (EV) تطورًا مهمًا في مسار الشركة. وتضم تشكيلة المنتجات المقرر أن تعرضها Baseus خلال IFA 2023 الجارية متنوعة ومثيرة للإعجاب. بدءًا من اجهزة الباور بانك التقليدية من سلسلة Blade وحتى شواحن GaN وشواحن سطح المكتب السريعة.

يُزعم أن شاحن السيارة الكهربائية قادر على الاحتفاظ بالطاقة الخاملة بكفاءة مع تحسين إدارته الحرارية وسلامته. كما انه يأتي مزودًا بآلية تنظيم ذاتي مكونة من 11 طبقة ويمكن استخدامه في الهواء الطلق. وقد تم تصنيفه ايضًا كمقاوم للماء IP55.

يدعم شاحن Baseus EV الجديد تنشيط 5G عن بعد، وحالة الشحن في الوقت الفعلي، ووظيفة التوصيل والشحن مع التطبيق المصاحب المتصل عبر البلوتوث.

لم تقدم Baseus أي معلومات عن الأسعار والتوفر حول شاحن Nebula Series Green GaN EV الجديد والمثير. ومع ذلك، فهي مدرجة ضمن مجموعة العلامة التجارية لخريف 2023، مما يعني أنه يمكن إصدار هذه التفاصيل قريبًا.

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