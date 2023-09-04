شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة رائد فضاء الإمارات سلطان النيادى إلى الأرض.. تفاصيل الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، صباح اليوم برفقة طاقم Crew 6، بعد إنجازه أول مهمة عربية بتاريخ الفضاء، حيث هبطت مركبة الفضاء دراجون في البحر بالقرب في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك رائد الفضاء سلطان النيادي في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر.

رحلة العودة واستغرقت 17:17 ساعة، والتي بدأت أمس "الأحد" 3 سبتمبر في تمام الساعة 02:05 مساء بتوقيت القاهرة، مع لحظة انفصال المركبة الملتحمة بالمحطة الدولية، بعد إنجاز أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، والتي استمرت 186 يوماً، وعقب الهبوط سارعت الفرق المختصة لانتشال المركبة ونقلها على متن سفينة، ومن ثم إجراء الاختبارات الطبية الأولية على رواد الفضاء ومن ضمنهم سلطان النيادي للتأكد من سلامتهم، على أن يجري نقلهم بواسطة مروحية إلى مركز كينيدي للفضاء، لإجراء المزيد من الفحوص الطبية والمباشرة بفترة إعادة التأهيل.



أبرز التجارب العلمية التي أجراها النيادي في الفضاء: أبرز التجارب العلمية التي أجراها النيادي في الفضاء: - تأثير الجاذبية الصغرى على وظائف القلب والجهاز التنفسي.

- المشاركة في دراسة مسببات الأمراض في الفضاء.

- إنتاج محاصيل غذائية في الفضاء.

- تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على أنماط النوم لرواد الفضاء.

- تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة.