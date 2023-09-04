شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقائق لا تعرفها عن جوجل فى الذكرى الـ25 على إنشائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ جوجل اليوم عامها الخامس والعشرين في الرابع من سبتمبر، حيث تعد جوجل من أهم الشركات التكنولوجيا في العالم بجميع منصاتها، ووفقًا لمجلة فوربس يجري جوجل فى المتوسط أكثر من 40 ألف عملية بحث كل ثانية، أي 3.5 مليار عملية بحث في اليوم الواحد ولكن ما مقدار ما تعرفه عن محرك البحث واسع الانتشار، فيما يلى 14 حقيقة قد تعرفها الآن عن عملاق التكنولوجيا.

1- التقى مؤسسو جوجل في عام 1995 في جامعة ستانفورد عندما كان لاري بيج يفكر في الالتحاق بجامعة ستانفورد وسيرجي برين، وهو طالب هناك، حيث أقام بيج وبرين صداقة، وفي النهاية اخترعا جوجل من غرف سكنهما الجامعى، وقاموا معًا بتطوير خوارزمية PageRank، وهي أساس محرك بحث Google.

2- كان "Backrub" هو الاسم الأصلي الذي أُطلق على محرك البحث الذي نعرفه الآن باسم Google، كما أن اسم Google عبارة عن تلاعب بالمصطلح الرياضي "Googol" الذي يعني الرقم 1 متبوعًا بـ 100 صفر.

3- كان أول مكتب لشركة Google عبارة عن مرآب للسيارات في مينلو بارك، كاليفورنيا، وكان مملوكًا لسوزان وجسيكي، التي كانت الموظفة رقم 16 - وهي الآن المدير التنفيذي الحالي لموقع YouTube.

4- "لا تكن شريرًا" كان الشعار الأول للشركة، بعد إعادة هيكلة الشركة تحت مظلة مجموعة Alphabet وفي عام 2015، أصبح شعارها الجديد "افعل الشيء الصحيح".

5- تم بناء خادم جوجل الأول جزئيًا من قطع الليغو، في عام 1996، احتاج المؤسسون إلى قدر كبير من مساحة القرص لاختبار خوارزمية Pagerank الخاصة بهم على بيانات فعلية على شبكة الإنترنت العالمية، في ذلك الوقت، كانت الأقراص بسعة 4 جيجابايت هي الأكبر المتاحة، لذلك قاموا ببناء صندوق أقراص من الطوب من Lego لخادم التخزين الخاص بهم.

6- في عام 1998، بدأت أول رسومات الشعار المبتكرة من Google في مهرجان Burning Man، حيث حلم بيج وبرين بطريقة مبتكرة لمشاركة حالة عطلتهما مع الموظفين، مستوحاة من التمثال البشري في مكان المهرجان، قاموا بإدخال شكل عصا خلف الحرف الثاني "o" من شعار Google كان موقفها عبارة عن حثالة فكاهية على إخطارات الشركة "خارج المكتب"، وتم طرح الموقع للعامة بعد شهر واحد فقط، لذلك لم يشاهد أول رسم شعار مبتكر سوى موظفي Google الأوائل.

7- في عام 2006، تم إدراج كلمة Google رسميًا كفعل في قاموس أكسفورد الإنجليزي، وتم تعريفه على أنه "استخدام محرك بحث Google للعثور على معلومات على الإنترنت".

8- عندما أعلنت جوجل عن خدمة Gmail، تم تجاهلها باعتبارها مزحة، في 1 أبريل 2004، أطلقت الشركة خدمة البريد الإلكتروني المجانية، وكان يُطلق عليه في البداية اسم "Caribou" ويستخدمه موظفو Google داخليًا.

9- اشترت جوجل منصة الفيديو يوتيوب بعد عام من إطلاقها في عام 2005، وقد تم تصميمها في الأصل لتكون موقعًا للمواعدة عبر الفيديو يسمى "Tune In Hook Up".

10- لدى الشركة أيضًا أسماء ممتعة لموظفيها: يُطلق على موظفي Google اسم Googlers، أما موظفو Google المعينون الجدد هم Nooglers وموظفو Google السابقون هم Xooglers.

11- اليوم، يمتد المقر الرئيسي للشركة "Googleplex" على مساحة 4 ملايين قدم مربع وله رمز بريدي خاص به .

12- في عام 2019، تنحى بيج وبرين عن أدوارهما اليومية في الشركة الأم لشركة Google للتركيز على المشاريع مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة.

13- كادت خرائط جوجل أن تبدأ حربًا في عام 2010 عندما اقتحم مسؤول نيكاراغوي كوستاريكا المجاورة مدعيًا أن الخريطة تقول إنه لا يزال في بلاده، أدت الحدود غير الكاملة على خرائط Google إلى توترات في مواقع متعددة، لذا أصبح لبعض الأماكن الآن أسماء متعددة، أو تعليقات توضيحية سياسية قابلة للنقر عليها مع وصف موجز للقضايا.

14- في عام 2019، اعترفت شركة Google بأن سيارات التجوّل الافتراضي الخاصة بها كانت تقوم عن طريق الخطأ "بتجسس شبكة WiFi" أو تجمع مقتطفات من نشاط الويب الشخصي من شبكات wifi المحلية منذ عام 2007.