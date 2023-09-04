شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة للعناية بالبشرة مصممة خصيصًا لرواد الفضاء.. للتخلص من الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتجه رائد الفضاء اليابانى كيميا يوي، إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) العام المقبل، سيكون لديه عنصران جديدان للعناية بالبشرة في حقيبته مصممين خصيصًا لتحمل قسوة السفر إلى الفضاء، وفقا لموقع cnn.

ويعد غسول الوجه جزءًا من خط "Cosmology" الذى كشفت عنه يوم الاثنين شركة مستحضرات التجميل اليابانية POLA وANA Holdings، الشركة الأم لشركة All Nippon Airways.

تم إنشاء المنتجات بعد أن دعت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) إلى إيجاد حلول للعناية بالبشرة يمكن استخدامها في ظروف الفضاء الخارجي النادرة والجاذبية المنخفضة والجفاف الشديد.

بدأت الشركتان العمل على النطاق في عام 2020، وأعطتهما وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الضوء الأخضر لإضفاء الحيوية على تصميماتهما في شهر مارس الماضي.



مجموعة العناية بالبشرة

ولتوفير الماء، تم تصميم غسول الوجه ليتم مسحه ببساطة، بينما تم تصميم الغسول ليبقى في حالة شبه صلبة حتى لا يتطاير في الجاذبية المنخفضة، وهذه المنتجات ليست أول مستحضرات التجميل التي تتوجه إلى الفضاء الخارجي.

ففي عام 2021، تحدثت رائدة الفضاء السابقة في ناسا جوان هيجينبوثام إلى InStyle عن استخدام الفازلين وسيتافيل وكريم الأساس وأحمر الخدود والماسكارا وأحمر الشفاه خلال المهام، بينما أرسلت شركة أخرى مصلًا للعناية بالبشرة إلى الفضاء الخارجي كجزء من شراكة تجارية مع وكالة الفضاء الأمريكية.

أبلغ رواد الفضاء في الفضاء - وحتى بعد عودتهم إلى الأرض - عن تعرضهم لحرقان وحكة وجفاف وحساسية في الجلد، وقال مبتكرو المنتجات الجديدة إنهم يأملون في تحسين نوعية حياة رواد الفضاء في الفضاء، وقالوا إن نطاقها تم اختباره من قبل المضيفات على متن طائرات ANA، بالنظر إلى أوجه التشابه بين الظروف أثناء الرحلة وعلى محطة الفضاء الدولية.