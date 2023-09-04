تكنولوجيا: مجموعة iPhone 15 ستتخلى عن الحافظات الجلدية لصالح حافظات قماشية من FineWoven

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان مجموعة iPhone 15 ستضع نهاية للحافظات الجلدية. فتشير شائعة جديدة تم نشرها على منصة X في نهاية هذا الأسبوع مرة أخرى إلى أن استبدال الحافظات الجلدية سيكون عبارة عن مجموعة جديدة من الحافظات القماشية التي تحمل العلامة التجارية “FineWoven” من شركة أبل.

ظهرت FineWoven لأول مرة في الأسبوع الماضي، ولكن كان هناك عدد من الأسباب للتشكيك في هذا التسريب. ومع ذلك، في منشور على منصة X اليوم، يزعم المسرب Kosutami أن حافظات أبل لهواتف iPhone 15 الجديدة ستكون مصنعة من“الألياف البيئية” وسيتم تصنيفها على أنها FineWoven.

من المفترض أن تكون حافظات FineWoven متاحة في خيارات الألوان التالية: الأسود، الاحمر، الرمادي الداكن، الأخضر، الأزرق الفاتح، الأبيض، الأصفر، البرتقالي، والوردي.

ويؤكد Kosutami أيضًا أن شركة أبل تخطط لإطلاق نمط جديد لسوار Apple Watch هذا العام. ويشير المصدر إلى أن هذا السوار سيحتوي على تصميم مشبك مغناطيسي مصنوع من نفس المادة المنسوجة مثل حافظات FineWoven لسلسلة iPhone 15.

من المقرر أن تعلن شركة أبل عن iPhone 15 خلال تسعة أيام فقط في حدثها الخاص Wonderlust الذي سيقام في 12 سبتمبر.

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