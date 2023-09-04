شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلطان النيادى: الرياضة تساعد على التكيف مع انعدام الجاذبية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أهمية الرياضة ومساعدتها له في مهمته بالفضاء خاصة من أجل التكيف مع مختلف الظروف مثل انعدام الجاذبية، ومع البيئة السائدة في محطة الفضاء الدولية .



وأضاف النيادي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين - أن ممارسة الرياضة خاصة رياضة "الجوجيتسو"، وهي فن الليونة وأحد فنون القتال اليابانية، أتاحت له تعزيز قدرات الانضباط والتركيز ومعرفة السمات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها رائد الفضاء أثناء تأدية مهمته.



كان مركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلن هبوط مركبة "دراجون" التي تقل طاقم مهمة "كرو-6" بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي،في رحلة عودة الطاقم بعد إنجازهم للمهمة التي استمرت 6 أشهر وهى أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.



يذكر أن النيادي شارك بنحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، ليختتم بعد عودته بنجاح إلى الأرض أطول مهمة فضاء عربية حيث جرت التجارب العلمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية، وتوزعت على مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء وسلوكيات السوائل وعلم المواد وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي تفيد المجتمع العلمي العالمي والباحثين والطلاب داخل الإمارات وحول العالم.

كما تضمنت التجارب العلمية، تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة “PCG2”، على متن محطة الفضاء الدولية، داخل مختبر وحدة "كيبو" اليابانية، وهي التجربة التي تم إرسالها إلى المحطة الدولية على متن مركبة “دراجون إكس–28” .