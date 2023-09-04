شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلال عقد من التقدم.. HUAWEI Health تُطور ساعاتها الذكية لتُحدث فرقا في مجال الرياضة والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة مرور 10 سنوات في صناعة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، تُعلن HUAWEI Health عن ثمار نتائج بحثها لمدة عقد في تقنية الصحة واللياقة البدنية، حيث دخلت هواوي في عام 2014، سوق الأجهزة القابلة للارتداء بسوارها الذكي اثنان في واحد، HUAWEI TalkBand B1. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتطوير أجهزتها الذكية القابلة للارتداء من خلال الإطلاق الأخير لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH 4.

وخلال العقد الماضي، عملت هواوي على تزويد المستهلكين بأفضل المنتجات الذكية القابلة للارتداء باستخدام أحدث التقنيات. ومن خلال التركيز على البحث والتطوير الذاتي والبحث العلمي التأسيسي، أنتجت العلامة التجارية حلولاً مبتكرة مثل أجهزة الاستشعار والخوارزميات والميزات. ابتداءً من عام 2016، أطلقت هواوي أول تقنية بصرية خاصة بها لمراقبة العلامات الحيوية، هواوي TruSeen™ 1.0. بعد ذلك، طورت هواوي حلول الاستشعار الخاصة بها في العام التالي، مما مكن الأجهزة القابلة للارتداء من دعم ستة أنواع من مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكي. في عام 2018، حقق TruSeen™ 3.0 مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة. في عام 2020، تم دمج وظائف المراقبة المستمرة للأكسجين في الدم. يوفر أحدث إصدار من TruSeen™ 5.0+ الآن دقة كشف محسنة ويدعم المزيد من الأبحاث الصحية وفحوصات تقييم المخاطر. لكن العلامة التجارية لم تنته بعد وتتطلع إلى إطلاق الإصدار التالي، TruSeen™ 5.5+ في سبتمبر من هذا العام. في البداية كانت تدعم فقط اكتشاف معدل ضربات القلب، وقد توسعت شركة Huawei طوال السنوات الثماني الماضية في التحسين والابتكار المستمر. وأدى ذلك إلى تقديم ميزات مثل TruSleep™ وTruRelax™ وTruSport™ التي توفر مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة الأكسجين في الدم وتتبع التوتر مما يوفر إدارة صحية شاملة لمعصمي المستخدمين.

باعتبارها واحدة من أكبر المساهمين في براءات الاختراع في العالم، تقدمت شركة HUAWEI Health بطلب للحصول على أكثر من 800 براءة اختراع ونشرت 8 نتائج أبحاث ESC بموجب إرشادات ESC لعام 2020 بشأن الرجفان الأذيني خلال السنوات الثماني الماضية. وفي عام 2022، تم إطلاق ساعة HUAWEI WATCH D عالميًا، وحصلت على شهادة CE، مما يجعلها متاحة للاستخدام في 33 دولة في أوروبا. لقد كان أول جهاز يمكن ارتداؤه في الصناعة يستخدم تقنية قياس ضغط الدم الهجين، مما يسمح للمستخدمين بقياس ضغط الدم بدقة من خلال ضغط المضخة الدقيقة، مما يسمح لهم بقياس ضغط الدم في أي وقت.

قال السيد Zhang Wei، الرئيس التنفيذي لفريق HUAWEI Health Team، رئيس خط المنتجات الذكية القابلة للارتداء والمنتجات الصحية، في مؤتمر هواوي للمطورين (HDC) لهذا العام، "إن إنجازات Huawei الرائعة لم تكن ممكنة إلا من خلال التعاون مع خبراء الصناعة والجامعات التي قدمت حلولًا مبتكرة لساعاتنا الذكية".

واليوم، قامت هواوي بدراسة البيانات الصحية التي ساهمت بها قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم فيما يتعلق بصحة القلب، و810000 لصحة الأوعية الدموية، وحوالي 800000 لدراسات صحة الجهاز التنفسي، وأكثر من 300 مليون لأبحاث التوعية بالتنفس أثناء النوم وما يقرب من 300000 لأبحاث صحة ضغط الدم.

في تطوير مراقبة الصحة الرقمية، تلعب الساعات الذكية دورًا استراتيجيًا في دعم الإدارة الصحية النشطة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يتعين تحسينه عندما يتعلق الأمر بدقة الساعات الذكية. لتعزيز دقة الكشف عن الأمراض المزمنة، تلتزم هواوي بالعمل مع المؤسسات المتخصصة والشركاء. ويهدف هذا المسعى الاستراتيجي إلى تعزيز تطوير الحلول والخوارزميات، مما يضمن قراءات ونتائج أكثر دقة. تتطلع هواوي إلى تزويد المستخدمين بتجربة مراقبة صحية محسنة، مما يقود الطريق في التقدم المستمر للأجهزة الذكية وغير التدخلية التي يمكن ارتداؤها والتي ستفيد الأفراد والعائلات والصناعة على حدٍ سواء.