شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين 0.22% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الإثنين مكاسب صغيرة بنسبة 0.22% في وقت كتابة هذا التقرير، حيث بلغت قيمة البيتكوين 25,950 دولارًا.

تمكنت عملة الأثير أيضًا من تحقيق مكاسب ضئيلة بنسبة 0.07 % في التسعير اليوم الاثنين، في الوقت الحالي، تبلغ قيمة إيثر 1636 دولارًا، وفقًا لمتتبع أسعار العملات المشفرة، وفقًا لموقع gadgets360.

وانضمت Binance Coin وRipple وUSD Coin وCardano إلى BTC وETH في تسجيل مكاسب صغيرة اليوم الإثنين.

كما حققت أرباحًا طفيفة أيضًا Solana وTron وPolkadot وPolygon وBitcoin Cash وAvalanche وغيرها.

لم تشهد أي من العملات المشفرة التي سجلت أرباحًا اليوم تغييرًا ملحوظًا في أسعارها.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية، حاليًا، حيث يبلغ تقييم العملات المشفرة العالمية 1.05 تريليون دولار، وفقًا لـCoinMarketCap.