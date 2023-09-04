تكنولوجيا: هواوي تخطط لإطلاق اثنان من الساعات الذكية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد العملاق الصيني مؤتمرها القادم في 14 من سبتمبر الجاري لكشف النقاب عن اثنان من الساعات الذكية الجديدة.

تنطلق هواوي إلى برشلونة الأسبوع المقبل لعقد حدث جديد تكشف فيه النقاب عن إصدار أو اثنان من الساعات الذكية، ومن المقرر أن تبدأ هواوي الحدث بإستعراض إستراتيجتها القادمة في تطوير الأجهزة القابلة للإرتداء.

ويكشف الإعلان التشويقي الذي نشر من هواوي عن إطار للساعة الذكية المرتقبة في أحد زوايا الإعلان التشويقي وإطار أخر لساعة ذكية مميزة بنصميم لا يتضمن أي تفاصيل، وهو ما يؤكد خطط الشركة لإطلاق اثنان من الإصدارات خلال الحدث.

ولقد أطلقت هواوي ساعات Watch 4 و4 Pro الذكية في شهر مايو الماضي، كما انطلقت هذه الإصدارات بالفعل في السوق الأوروبي منذ بضعة أسابيع بسعر يتراوح بين 450 إلى 700 يورو، كما انطلقت هذه الإصدارات بنظام HarmonyOS 3.0.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لم تقدم أي تفاصيل حول الجيل القادم من ساعات هواوي الذكية، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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