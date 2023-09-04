تكنولوجيا: هاتف iPhone 15 Ultra قد يكون الإصدار الخامس في الجيل القادم من هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الضوء على هاتف iPhone 15 Ultra الذي شغل عدد من التسريبات في الفترة الماضية، وتشير أحدث التسريبات إلى أن ابل قد تقدم إصدار خامس من سلسلة هواتف iPhone 15 هذا العام بعلامة Ultra التجارية.

ينطلق حدث ابل في 12 من سبتمبر الجاري لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الأيفون، كما تقدم عملاق التكنولوجيا جيل جديد من ساعات Apple Watch خلال الحدث.

ولقد أكدت العديد من التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن سلسلة iPhone 15 تتضمن الإصدار الرئيسي، وإصدار iPhone 15 Plus، و iPhone 15 Pro وأيضاً iPhone 15 Pro Max.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف iPhone 15 Pro Max ينطلق للأسواق بعلامة Ultra التجارية، إلا أن التسريبات الجديدة تشير إلى أن إصدار Ultra سيكون هاتف منفصل.

أيضاً أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Majin Bu” على منصة X أن هاتف iPhone 15 Ultra سينضم إلى الإصدارات الأربعة التي شغلت عدد من التسريبات حتى الآن.

ويأتي iPhone 15 Pro Max بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 1 تيرابايت، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Ultra بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تصل إلى 2 تيرابايت، كما يتضمن هذا الإصدار ترقية في مواصفات الكاميرة مقارنة بإصدار Pro.

كما تشير التوقعات إلى أن التكوينات الأعلى في الذاكرة وإعدادات الكاميرة دفعت ابل لإطلاق إصدار iPhone 15 Ultra يأتي بتكلفة أعلى بقيمة 100 دولار عن إصدار 15 Pro Max، أيضاً تشير بعض التسريبات إلى أن الشركات المصنعة للحافظات قامت بفصل الإصدارات المخصصة لهاتف iPhone 15 Pro Max عن الحافظات المصممة لهاتف Ultra.

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